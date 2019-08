Napřed motorkám fandil, pak sklář začal pro Grand Prix vyrábět trofeje

MHD:

Od pátku do neděle pojedou mimořádné bezplatné autobusové linky 400 z Mendlova náměstí v intervalech od 2 do 30 minut podle poptávky. Z kempu a nově i z parkovišť v Žebětíně pojede k automotodromu okružní linka X. Také ta je zdarma a jezdí v měnících se intervalech od 5 do 30 minut.

Vlastním autem:

Pro příjezd do areálu Masarykova okruhu využije většina řidičů dálnici D1, a to přes sjezdy Ostrovačice a Kývalka. Oproti loňsku by však mohla být situace o něco jednodušší, protože už v tomto úseku neprobíhá rekonstrukce dálnice. Ta se přesunula k Brnu mezi sjezdy 190 a 194, takže i tak se dají očekávat kolony. Silničáři totiž podobně jako loni sice omezí běžnou údržbu na dálnici, dlouhodobé uzavírky ovšem platí.