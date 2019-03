Dluh za MotoGP splatili z prodeje vstupenek, problém tak jen odsunuli

Stálo v něm, že takhle neseriózní jednání může být důvodem, proč populární motocyklové závody v České republice ukončit.

Manko vzniklo kvůli nižší než očekávané dotaci na loňský ročník od ministerstva školství. Od něj pořadatelé požadovali částku 70 milionů, dostali ale jen 39 milionů.

V prosinci tak brněnští i jihomoravští zastupitelé souhlasili s mimořádným navýšením příspěvku na MotoGP – Brno k deseti milionům přidalo necelých pět, kraj k původním dvaceti přibližně devět. Zbývající částku 18 milionů spolek marně žádal po ministerstvu školství.

Kde se tedy najednou peníze na účtu spolku vzaly, když Brno ani kraj další peníze navíc neposlaly?

„V prosinci tam nebyly a teď tam jsou,“ uvedla neurčitě brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) s tím, že právě od prosince se prodávají lístky na letošní šampionát.

A díky tomu se podařilo vyřešit zmíněný dluh Dorně. „Jeho splacením už spolek nemá žádné další závazky vůči jakýmkoliv subjektům,“ prohlásil tajemník spolku Adam Svoboda.

Kraj i Brno budou muset přihodit

Podle brněnského exprimátora Petra Vokřála (ANO) bývá první vlna prodeje vstupenek velmi silná.

„Jsou Vánoce, lidé je dávají jako dárky,“ sdělil s tím, že jiné příjmy než dotace z veřejných rozpočtů a příjmy z lístků spolek nemá.

Využití příjmů ze vstupenek na zaplacení loňského dluhu je však jen odsouvání problémů o několik následujících měsíců. Peníze totiž budou pro změnu chybět na zajištění letošních závodů.

Vstupenek by tak pořadatelé museli prodat mnohem více než jindy, nebo by další peníze musely „nalít“ kraj a Brno, případně stát. Od něj však paradoxně přijde letos nižší částka, než jakou spolek žádal dříve, a to „jen“ 65 milionů.

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne sumu ke schválení vládě začátkem dubna. Výše částky je i v kontrastu s tím, že poplatek pro Dornu, na který dotace vždy putuje, se každoročně zvyšuje a už loni dosáhl částky přibližně 110 milionů korun.

I proto obě samosprávy počítají s tím, že na letošní ročník motocyklových závodů pošlou více peněz, než bývalo zvykem. Kraj si v rozpočtu vyčlenil 25 milionů, Brno dá ze svého nejspíš 15 milionů korun.

„Právě tuto částku navrhnu, ještě ji ale neprojednala ani rada. A teprve poté ji musí schválit také zastupitelstvo,“ připomněla primátorka Vaňková. Jak tedy téměř jistý problém s chybějícími miliony hlavní aktéři vyřeší, zatím není jasné.

„Je to v jednání,“ dodal tajemník Svoboda.

U Městského soudu v Praze mimo jiné stále leží žaloba spolku proti ministerstvu školství kvůli nižší dotaci, a to i přes loňská slova Vaňkové, že zváží její stažení. Spolek si stojí za tím, že ministerští úředníci rozhodli špatně, a chtějí zbylé peníze zpět. Správními žalobami, mezi něž patří také tato, je však pražský soud zahlcený. Ani tuto částku tak nelze – v případě kladného rozsudku z pohledu Brna – letos očekávat.

Ochlazovací zlepšováky pro návštěvníky MotoGP: