Lesk a bída brněnské Grand Prix: Češi jsou letos bez divoké karty

Pouze dvakrát za posledních 37 let se stalo, že Česko mělo při motocyklové Grand Prix v Brně zastoupení ve všech třech třídách. V obou případech to bylo díky divokým kartám; předloni pro Karla Haniku, v roce 2014 pro Miroslava Popova, pokaždé se jednalo o třídu Moto2.

Divoké karty dostávají k dispozici domácí federace, a třeba v roce 2007 využili Češi hned čtyř (dokonce pátou jezdec Michal Filla vrátil). Loni si tuto šanci zajistil i brněnský tým Williarace a do boje poslal Francouze Sheridana Moraise.

Tyto jednorázové karty jsou šancí (lukrativně zaplacenou) pro „bezejmenné“ pěšáky, nebo ty závodníky, kteří zrovna nemají lepší angažmá a chtějí se ukázat. Například Popov se v roce 2012 ve třídě Moto3 držel po 10 kolech mezi prvními pěti, o čtyři roky později dojel Karel Hanika těsně za bodovanými příčkami.

Letos diváci v Brně o tuto atrakci přijdou. Místo Čechů divokou kartu dostal Turek Deniz Öncü do Moto3 a využije ji i německý náhradník Stefan Bradl jako záskok za zraněného Jorgeho Lorenza v MotoGP.

„V tuto chvíli nemáme jezdce, který by byl schopen divokou kartu získat,“ shrnuje otevřeně Matěj Smrž, předseda Komise silničních motocyklů. Důvod je podle něho čistě v kvalitě českého jezdeckého pole. „I kdyby někdo kartu získat mohl, což reálně možné je, protože tuto věc umí vyřešit i peníze, výkonnostně na to nemá nikdo,“ přiznává.

Pro Grand Prix v Brně to znamená, že Jakub Kornfeil se znovu přijede rvát o prvenství ve třídě Moto3 a Karel Abraham se pokusí vybojovat alespoň jeden bod v MotoGP, ale za těmito stálicemi zeje mezera.

Divoká karta může vyjít až na půl milionu korun

V českém případě pro brněnský závod šlo o divoké karty do třídy Moto3. Královská MotoGP je zcela mimo tuzemské možnosti a ve třídě Moto2 se letos jednorázové karty neuplatňují.

„Bohužel jezdci, kterým je víc než patnáct, a o kartu by tedy mohli žádat, nemají kvalitu. Těm, kteří kvalitu mají, zase ještě patnáct není a musí si počkat. Je to důsledek toho, že se tady léta nepracovalo s mládeží. Všichni o tom jen mluvili. To nás dohnalo, proto vznikla tato díra,“ upozorňuje Lukáš Pešek, nedávný špičkový pilot ve třídě Moto3.

Po skončení kariéry se věnuje právě talentům, kteří by ho jednou mohli v mistrovství světa vystřídat. Pracuje například se čtrnáctiletým Ondřejem Vostatkem, sbírajícím zkušenosti v juniorském mistrovství světa. „Je dobrý, ale potřebuje ještě čas,“ uznává bývalý závodník. Aby se na druhou stranu o možnost představit se v jedné Grand Prix ucházeli starší jezdci, to Pešek považuje za zbytečné. „Vyhozené peníze,“ říká jasně.

Divoká karta totiž není levnou záležitostí. Samotný poplatek vyjde sice „jen“ na necelých 100 tisíc korun (3 500 eur), ale přidávají se výdaje za pneumatiky, materiál, nutný poplatek do lékařské kliniky a další částky. Ve výsledku může jít až o půl milionu korun.

Loni měl divokou kartu i Filip Salač, z toho se ale letos stal stabilní jezdec mistrovství světa. Jediným, kdo by tedy pro Brno přicházel do hry, mohl být 17letý Filip Řeháček, další účastník juniorského šampionátu. Leč nepřihlásil se ani on.

Nedivím se, že jezdce nemáme, říká Pešek

Administrativní postup je takový, že pokud někdo v brněnské Grand Prix chce jet, ohlásí se Autoklubu ČR, který pak žádost předá promotérovi mistrovství světa. Ten ji pak schvaluje.

Letos se v Česku nepřihlásil nikdo. Proto se promotér (společnost Dorna) obrátil do zahraničí.

„Ani Vostatkovi, ani Řeháčkovi se v juniorském MS nedaří dojíždět na body. Bylo by dost odvážné, aby chtěli divokou kartu na Grand Prix,“ míní Smrž. Přestože je divoká karta drahá, nemyslí si, že by to byl ten největší problém a důvod absence českých jmen v letošní startovní listině. „Kluci jsou dost chytří na to, aby věděli, že by zřejmě nezajeli žádný výsledek a mohli by tím jen uškodit svému jménu,“ odhaduje Matěj Smrž.

Pešek souhlasí s tím, že jenom finance, přestože jsou v motorismu velmi důležitým faktorem, není třeba za současnou krizí mládí hledat. „Před dvěma lety jsem s dětmi a mládeží začal a nedivím se, že jezdce nemáme,“ říká ostře. „Leckdo si to odůvodní tak, že motorismus je drahý. Od toho bychom ale měli mít autoritu typu Autoklubu ČR, který by měl pro mladé stavět programy. Ty ale neexistují. Jezdím po závodech, dělám tréninky, a jezdí k nám kluci z celé republiky, že se jim nikdo nevěnuje,“ přidává.

Smrž finanční politiku Autoklubu ČR hájí: „Máme program pro podporu reprezentantů, což je skupina, do které patří i Vostatek nebo Řeháček. Ale opakuji často, že Autoklub není sponzor,“ konstatuje.