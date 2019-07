Kornfeil před GP Brna: Každý den si představuji, jak vítězím

Sníte o tom?

Každý den! Tedy za bděla. V noci moc sny nemívám,ovšem nad tímto přemýšlím neustále, kudy chodím. Snažím se v hlavě dostat do ideálního rozpoložení, představuji si ideálně zajetá kola.

Jakub Kornfeil Čísla a zajímavosti 172 závodů už Kornfeil odjel v MS. V Moto3 jich nikdo nemá víc 9. je zatím Kornfeil v šampionátu. Na lídra ztrácí 73 bodů 26 let je Kornfeilovi. První závod v MS jel před deseti lety

A daří se?

Nechci nic zakřiknout, ale cítím se skvěle. Na závod se těším, jak nikdy předtím. Všechno je připravené, jak má, jsem soustředěný a budu se snažit odvést víc než maximum.

Poučil jste se i z loňského posledního kola?

Ano. Prvně jsem byl rád za tu bednu, ale pak jsme to analyzovali. Problém byl ten, že mě u tribuny A předjeli dva kluci a já trošku ztratil. Měl jsem plné ruce práce udržet za sebou Rodriga a tím, že jsem jel defenzivní stopu, mi ti první dva ujížděli. Jeli na maximum, udělali si ve druhém a třetím sektoru mírný náskok a já už to nedokázal sjet.

Situace se může opakovat, protože v Brně se nedá ujet sólo, že?

Nedá, zvlášť v Moto3. Je to hodně rovinatá trať, a i když se jeden jezdec bude snažit trhnout, skupinka za ním ho díky slipstreamu (větrnému pytli) dostihne. První si musí razit vzduch sám a je nereálné, aby ujel. Jedině by se za ním vytvořila díra čtyř vteřin a pronásledující by museli mezi sebou bojovat a zpomalovat se. Takže velká souhra náhod.

Jak se teď jezdec, než v pátek vjede na trať, na Brno připravuje?

Tady je strašně důležité načmárat si stopu, kterou chci jet a načíst si důležité zatáčky. Brno je rovinatá trať, a když ztratíte na výjezdu ze zatáčky, pak celou rovinku jedete pomaleji. Takže klíčová je správná stopa, protože trať je zároveň hodně široká. Nováčci tu budou bloudit, budou mít zamotanou hlavu.

Jak se čmárá stopa?

Vezmu si A4, podívám se na okruh na mapách z družice a kreslím si zatáčky. Hodně se taky dívám na tréninky, kde až jezdci v zatáčkách sklápí. A strašně důležité je si tu trať projít. Jdete ji hodinu, bavíte se o čemkoliv, ale mozek to vnímá a zaznamenává do hlavy.

Kde v Brně těžíte?

Mám hodně dobrý nálet do první zatáčky. Jedu tam zvenku a získávám na brzdách. A pak mi sedí těžké esíčko po Schwantzově zatáčce. Loni jsem tam předjel McPheeho ve vítězné kvalifikaci.

Co dalšího rozhoduje o úspěchu na Masarykově okruhu?

Převodovka, lehký jezdec a dobrá aerodynamika. Je tu mraky rovinek a tisícinky zadarmo se hodí. Brno není technická trať, takže to tu není úplně o jezdci, ale spíš o motorce.

A vy zase hubnete.

Snažím se shodit každý gram. Teď jsem slezl z váhy, mám jen pět procent tuku, což je super. Všechno je nalajnované dobře. Vážím 63 kilo, ale je to proto, že v posledních dnech hodně makám a svaly jsou napnuté. Teď už budu jen odpočívat, takže váha půjde ještě níž.

Vraťme se ještě o rok zpět – Lukáš Pešek, bývalý jezdec, tehdy předpovídal, že do konce sezony získáte ještě čtyři pět pódiových umístění. Přišlo ale jedno a to až letos v Assenu. Proč?

Pořád je to mistrovství světa, ale je jiná doba, než když závodil Lukáš. Tím, že mě teď koučuje Gábor (Maďar Talmácsi je mistr světa z roku 2007 a bývalý Peškův soupeř), tak i on vidí, jak se to moc změnilo. Jezdit dnes stabilně na pódiu je obtížné a téměř nereálné. Jezdí se ve vláčku dvanácti lidí, mění se stupně vítězů. V éře, kdy závodil Lukáš a Gábor, bylo pár skvělých válců od aprilie. A kdo je měl, po trati letěl. Dnes jsou motorky plus minus stejné. Nechci se vymlouvat, ale stupně nepřišly, protože jsme nespolupracovali s Bezzecchim (bývalý týmový kolega), jak bychom měli. On nechtěl. Někdy jsem nebyl já připravený, někdy neměli štěstí. Najít vysvětlení je těžké, protože kdybych ho měl, tak teď ty bedny jezdím.

V období prázdnin jezdci řeší budoucnost. Co vy a postup do Moto2?

Rád bych něco pustil ven, ale nemám nic konkrétního. Jednám, snažím se dostat do Moto2, chci tam mermomocí jít. Snažím se kopat na různých frontách, výsledky posledních závodů byly slušné, bylo mě vidět vpředu. Chci sehnat nějakou sedačku a až ji seženu, tak teprve budeme řešit, kolik to bude stát.

Problémem je, že v Moto2 ubude až pět míst.

Nenahrává mi to. Dva týmy půjdou pryč, omezí se počet jezdců.

Jak moc vás štve, že Moto2 třeba jede Andořan Cardelus, který si místo koupil za 1,5 milionu eur?

Naučil jsem se v tom žít. Naštěstí takových jezdců je pár. Nemusíme chodit daleko, stačí když zajedeme do Brna. Beru to už jako normální a zvykl jsem si, že nemám španělské občanství, ani nežiju v Monaku, Andoře. Že to budu mít jako Čech těžší. Snažil jsem se vždycky tahat za plyn, jezdit kolem desítky a na základě toho se ty roky v mistrovství světa udržet.