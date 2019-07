Bojoval s Peškem, teď bývalý mistr světa radí Kornfeilovi, který chce výš

Jakub Kornfeil s číslem 84 ve Velké ceně Německa silničních motocyklů.

dnes 15:59

Sachsenring (Od našeho zpravodaje) - Je to dvanáct let, co byl jedním z hlavních rivalů Lukáše Peška v jeho výtečné motocyklové sezoně. A byl to právě Maďar Gábor Talmácsi, který tenkrát pro sebe uzmul titul mistra světa ve třídě do 125 ccm. Teď je tento 38letý chlapík zase součástí mistrovství světa, avšak někdejší „nepřítel“ slouží v českých barvách.