Naštvaný Kornfeil: Neměří se stejným metrem. Nevím, jak s tím bojovat

Co se na trati přihodilo?

Vsadili jsme na měkkou gumu, což se nám vymstilo. V sobotu jsme ji zkoušeli, takže jsem si myslel, že vydrží. Ale bohužel. Přitom jsem jel celý závod docela pomalu, kontroloval to. Nechtěl jsem se hnát dopředu, ujet s Ramírezem, protože jsem si říkal, že tu gumu budu potřebovat na konci závodu. Jel jsem opatrně, i tak odešla a posledních osm kol bylo hodně složitých.

Do té doby jste se držel v první čtyřce.

Taky mě to strašně moc se.. Hodně jsme o té gumě přemýšleli. Jestli jo, nebo ne. Nakonec se trať před závodem ohřála, tak jsme zvolili měkkou. Kdyby trať měla 20 stupňů, tak bychom jeli tvrdou, ale ona měla o pět stupňů víc, proto jsme si řekli, že to riskneme. Mně celý víkend na té měkké lépe motorka držela, bohužel odešla dřív, než jsem si myslel.

Pro váš tým je to domácí závod. Takže to byl náročný týden?

Byl. Byly tu mraky akcí, spoustu fanoušků, podpisů. Hodně jsme pracovali, takže jsem byl vždycky odpoledne dost unavený a těšil jsem se na hotel.

Zapomene teď člověk na Assen, kde jste si vedl skvěle?

Ne. Nic se nestalo. Já jsem zase vedl závod a dokazoval jsem, že jsem nejrychlejší na světě, ale bohužel mi nevydržela guma. Kdybychom zvolili tvrdou, dojeli bychom mnohem výš.

Hodně fanoušků štve přísná penalizace za vyjetí mimo trať, kterou jste tam dostal, a přišel tak o první místo. Jak to hodnotíte s odstupem?

Podívejte, dneska jsem byl jen jednou jedinkrát venku v zatáčce před cílem a hned mám ve výsledcích hvězdičku (upozornění). Všichni ostatní tam byli desetkrát a nemá to nikdo! Jen Kornfeil, který tam byl jednou, zatímco oni desetkrát! Nevím, jak proti tomu bojovat.

Komisaři neměří všem stejně?

Přesně tak. Neměří se tady stejným metrem, což mě začíná hodně štvát!