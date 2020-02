S60: elegantní atlet fanoušky volv překvapí a okouzlí jízdou

Byla jednou jedna automobilka, jež dělala velká rodinná auta pro lidi, kteří moc neřeší peníze ani jízdní vlastnosti. Pohodové a houpavé svezení s nádechem luxusu si své zákazníky našlo. Ale tato automobilka už neexistuje.



Pohádka skončila, Volvo 21. století už nemá se Švédem plujícím po silnicích v hranatém parníku moc společného. A nejlepší ukázkou toho, kam se automobilka od dob zdivočelých maringotek posunula, je model S60.

Tak nějak se ví, že Volvo má specifickou klientelu. Ačkoli to rozhodně není malá automobilka, vždyť od roku 1927 až do listopadu 2019 vyrobila víc než 21 milionů aut, dá se označit za kultovní. Volvař má peníze, volvař si zakládá na bezpečnosti, volvař nehoní poslední módní trendy, volvařovi nevadí, že se neprojede po okresce s plynem na podlaze. A volvař bude tak trochu v šoku, když ho posadíte do S60.

A hlavně proto, že asi nejsilnější stránkou toho uhlazeného atleta je jízda samotná. Pro test se podařilo získat model řady S60 s druhým nejslabším motorem, což může vypadat jako menší zklamání. Zbytečně. Druhý nejhorší totiž u S60 znamená 250 koní a stovku za šest sekund. Pokud chcete zarazit do sedačky, máte možnost. Taky díky továrnímu tuningu pod hlavičkou Polestar má motor doslova bleskové reakce a ve sportovním režimu má toto auto od občas spíš ospalých volv z minulého století stejně daleko jako traktor od caterhamu.



Jasně, okruhový závodní speciál to není, ale v tom je právě jeho největší plus. V autě, s nímž lze užívat adrenalin i třeba na okruhu, totiž jen těžko svezete rodinu a užijete si pohodlí luxusu, který nabízí dnešní moderní technologie. Volvo S60 je kombinací nejlepších technologií, které se v automobilovém průmyslu za poslední dobu objevily. Můžete namítnout, že v tom není samo a že podobně vyspělé vozy lze s přehledem vybrat například z nabídky německých prémiových značek. Ano. Ale potom to nemáte s cenovkou pod milion a půl.



Takže máte celkem prostorný sedan s tuhým podvozkem, s kterým se můžete vydat do zatáček bez náklonů a přetáčivosti. Celkem tvrdé tlumiče vás sice mohou obzvlášť po městě trochu naklepat, kanál i tramvajové koleje pocítíte, žádné velké rány se však nekonají. S tím souvisí i fakt, že řízení je přesné a pozdní odezvy se nedočkáte.

Ve Volvu S60 funguje všechno tak nějak přirozeně a nenásilně... Od první chvíle máte v tomhle autu pocit, že s ním jezdíte už dlouho, že k vám tak nějak patří. Po pár hodinách jízdy prožijete své automobilové déjà vu. Švédskému výrobci se podařilo postavit auto, ve kterém se za všech okolností cítíte příjemně.

Už dávno neplatí, že volva jdou v otázce designu schválně o půl kroku zpět.

A krásně se na vůz kouká. Pokud patříte mezi ty, kteří volva kvůli jejich kontejnerovému vzhledu moc nemuseli, u S60 vyskočíte nadšením. Jeden z nejtalentovanějších designerů dnešních časů Thomas Ingenlath vtiskl autu až neseverskou ladnost a pohodovou tvář. Dnešní šéf Polestaru, tedy divize, která staví luxusní kupé a zaměřuje na sportovní úpravy vozů značky Volvo, má na svém kontě mimo jiné dvojkovou Škodu Octavii a Roomster a doma českou manželku. Takže není divu, že S60 má k nudě hodně daleko.



Volvo S60 motor: přeplňovaný benzinový čtyřválec 1 969 cm3

přeplňovaný benzinový čtyřválec 1 969 cm3 výkon: 250 koní při 5 500 ot./min

250 koní při 5 500 ot./min točivý moment: 350 Nm v 1 800 – 4 800 ot./min

350 Nm v 1 800 – 4 800 ot./min maximální rychlost: 240 km/h

240 km/h zrychlení 0–100 km/h: 6,5 s

6,5 s objem zavazadlového prostoru: 442 l

442 l průměrná spotřeba (udávaná): 6,8 l/100 km

6,8 l/100 km cena od: 1 032 900 Kč

Co ale zůstalo z předchozích generací, to je rozhodně bezpečnost. Konkurence sice nespí a v základních parametrech Volvo dohnala, ale to se jako průkopník bezpečnosti snaží vždy být o krok dál. Tým pro výzkum dopravních nehod byl založený v roce 1970 a každoročně prostuduje obrovské množství informací o reálných dopravních nehodách. Z těchto dat zjišťuje faktory ovlivňující průběh havárií a zranění, která utrpěla posádka. Volvo udává, že jen během posledních 10 let to vedlo ke snížení počtu vážně zraněných o padesát procent.

Vkusný, a přitom jednoduchý interiér doplňuje nový infotainment. Často bývá spíš na obtíž. Všechna ta supermoderní hejblátka a mačkátka jsou spíš pro zlost, a u některých vozů máte pocit, že konstruktéři považují každého řidiče za ajťáka. Stejně, jako si párkrát nastavíte navigaci, a potom se vrátíte k mobilu, protože byste cíl cesty hledali delší dobu, než k němu jeli.



U Volva je to trochu jinak. A dost překvapivě. Kdo si vzpomene na „chytré“ ovládání původního provedení infotainmentu v XC90, asi ho ještě dnes bolí prsty a hlava. Jenže palubní deska a doteková obrazovka S60 je tak intuitivní, že žádný návod nepotřebujete. Tady se zdá, že se pokusili řidiči opravdu pomoct, a ne mu přidávat vrásky. A to samé platí pro jízdní asistenty. Ne. Ani jednou za celou cestu jsme je nevypnuli. Auto vás bezchybně provede zácpami i tunely, hlídání mrtvého úhlu nepůsobí otravně, a stejně tak inteligentní tempomat, díky kterému na dálnici zjistíte, že lepší je řízení jen lehce dozorovat.

Autonomní řízení je skvělá věc, ale v Česku zatím není povoleno nechat auto jet bez dozoru, proto musíte nechat ruce na volantu. Ten vám nicméně bude svévolně klouzat v dlaních a za chvíli zjistíte, že už jen sledujete, jak S60 bezpečně projíždí zatáčky i nájezdy a orientuje se v dálničním provozu i ve městech téměř bezchybně.