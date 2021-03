Švihácký Arteon je hvězdou ulice, která ohromí tichem. Berte čtyřkolku

Proti minulé generaci exkluzivnějšího passatu s názvem CC se Volkswagen snažil nový model od standardního „lidového“ provedení víc odlišit. Pojmenoval ho Arteon, dal mu o poznání agresivnější výraz, elegantnější siluetu a dokonce i o 73 milimetrů delší rozvor náprav. Arteon tak pravdu vzbuzuje dojem většího auta.

Řada lidí se dokonce ptala, jestli je Arteon nová generace Phaetonu. Když se dozvěděli, že je vlastně jen takový fajnovější Passat, tvářili se dost překvapeně. A právě to je klíčová výhoda Arteonu, výborný první dojem. I po čtyřech letech na trhu se po něm pořád dost lidí na ulici ohlédne.



Po faceliftu ještě exkluzivnější

Nejvýraznější změnou faceliftovaného Arteonu je bezpochyby upravený design přídě. Přepracovány byly hlavně otvory na přívod vzduchu na stranách nárazníku, které si teď daleko rafinovaněji hrají s kontrastem barvy vozu a černé, což vypadá velmi zajímavě.

Atreon také naskočil, podobně jako některé velké bavoráky a Škoda Enyaq iV, na módní vlnu osvětlených masek chladiče. LED pás denního svícení v předních světlometech je nyní prodloužen přes celou šířku přední masky. Mezi světly má LED pás o trochu nižší intenzitu než ve světlech a přirozeněji tak zapadá do chromového žebrování přídě. Uprostřed je přerušen logem Volkswagenu. Arteon tak má na svou třídu velmi originální světelný podpis.



Volkswagen Arteon R-Line v číslech motor: I4, benzin, 1984 cm3, turbo

parametry: 280 k, 400 N.m

transmise: sedmistupňová dvouspojková DSG, pohon všech kol

hmotnost: 1731 kg

0-100 km/h: 5,5 s

max. rychlost: 250 km/h

spotřeba: 7,1 l/100 km

cena: 1 326 900 Kč

Přepracován byl i design zadních svítilen. Grafika jejich LED světelných prvků je výraznější a její okolí uvnitř svítilny je černé. Z vnějších změn omlazeného Arteonu je to vše. Inu, vítězná sestava se příliš nemění, takže nebylo potřeba žádných výrazných změn.

Uvnitř je to jiná písnička. Kompletně přepracovaná palubní deska vychází z té v Passatu a vypadá rozhodně moderněji. Nový je volant, grafika plně digitálního přístrojového štítu i displej infotainmentu včetně pod ním umístěného prvku na ovládání klimatizace. Líbí se světlý karbonový dekor kolem výdechů klimatizace nahrazující předfaceliftové žebrování, u kterého jste si vlastně nebyli jisti, kde výdechy jsou. Design celé kabiny je střídmější a bezpochyby elegantnější. Ty, kdo se díky svažující se linii střechy bojí o místo zadních sedadlech, můžeme uklidnit. Vzadu se bez potíží usadí i vyšší dospělí, místa na nohy i hlavu je tam vážně dost.

Klid na dobrém povrchu

Arteon nabízí neobvykle tichou a kultivovanou jízdu. Vlastně je docela vtipné, že když se designérům podařilo vzbudit vizuální dojem následníka modelu Phaeton zvenku, tak vývojáři dokázali připomenout o třídu větší volkswagen komfortem jízdy. To vše na méně robustním a o poznání jednodušším podvozku platformy MQB. Navzdory frajerským bezrámovým oknům je Arteon ze všech koncernových aut nižší střední třídy jednoznačně nejlépe odhlučněný a pokud má pod koly kvalitní povrch je jeho jízda i krásně plavná.

Volkswagen Arteon

Ne tak, jak to umí vzduchové odpružení, ale na konvenční adaptivní tlumiče je výsledný dojem z komfortu velmi dobrý. Nalezení optimálního nastavení na nevyzpytatelných českých okreskách pomáhá také možnost volby mezi 15 úrovněmi tuhosti tlumičů. Adaptivní podvozek DCC je za poměrně rozumný příplatek 31 900 Kč, takže v seznamu příplatkové výbavy rozhodně neváhejte.

Na většině silnic vás zkrátka Arteon svým komfortem překvapí. V tichosti také zvládá i opravdu vysoké dálniční rychlosti. Jeho podvozkové limity poznáte až na poměrně hodně rozbitých cestách, kdy vám dá auto vědět, že jedete na podvozkové platformě vycházející z Golfu a ne z Audi A6.

Vibrace a rázy do karoserie od dvacetipalcových kol jsou lépe izolované než je tomu v Superbu. Tichý interiér Arteonu je o fous lepší než u faceliftovaného modelu Passat, jehož hranatější karoserie sice produkuje více aerodynamického hluku, ale příplatková dvojitá boční okna ho zase velmi dobře potlačují.

Pohon s nadprůměrnou dynamikou

Silnou stránkou testovaného auta byla jednoznačně kombinace silného benzinového dvoulitru s výkonem 280 koní a pohonu všech kol. Na 100 km/h zrychlí za 5,5 sekundy, což na svižné okreskové a vlastně i jakékoliv jiné svezení bohatě stačí.

Rozvorem náprav je Arteon blíže Superbu než Passatu a tím pádem pro něj platí stejné pravidlo jako pro mladoboleslavského premianta. Obě auta jsou rozhodně lepší s pohonem všech kol. Proč? Na pouze přední pohon jsou už obě auta příliš dlouhá a v nájezdu do zatáčky je znát, jak má předek spousty práce se zlomením „jezevčíka“ do zatáčky.

Navíc na dlouhé páce přídě nemá auto tak vysokou torzní tuhost a lehce se při změnách směru kroutí. Pohon všech kol Arteon i Superb příjemně vyztuží a lépe rozloží hmotnost. Předek už za sebou netáhne kárku zbytku a auto je kompaktnější a mrštnější. Čtyřkolka také výraznějším torque vectoringem na obou nápravách účinně potlačuje nedotáčivost.

I dynamika na výjezdech je o třídu lepší bez zbytečného protáčení předních kol. Při ostřejší jízdě si řekne motor zhruba o 12 až14 litrů benzinu, ale není problém jezdit také s poloviční spotřebou na hranici 7 litrů. V tom jsou koncernové dvoulitry TSI vynikající, úsporné, když potřebujete, výkonné, když chcete. Schází někomu šestiválec 3,2 FSI z prvního Passatu CC? Mě rozhodně ne, protože čtyřválec je, až na zvuk, ve všem lepší.

Pokud se chcete za volantem trochu pobavit, nabízí stabilizační systém režim ESC Sport. Rozhodně však nečekejte jízdu s rozevlátou zádí. V případě Arteonu s delším rozvorem je tento režim nastavený konzervativněji než u kratšího Passatu a zasahuje o poznání dříve. Jakoby se Arteon bál o svou LED svíticí masku a nechce vás k žádným velkým divočinám pustit. Passat i Superb jsou se stejným pohonem na sněhu rozhodně zábavnější auta.

Elegance za rozumné peníze

Jenže to je vlastně úplně jedno, protože s Arteonem je to jako se školní kráskou na střední. Většina ostatních holek byla určitě chytřejší, šikovnější na sport, nebo jste si s nimi možná i lépe pokecali, ale stejně každý chtěl jen tu, co nejlépe vypadala.

Passat je o trochu příjemnější na řízení, praktičtější a ve srovnatelné konfiguraci o necelých 30 000 Kč levnější. Potíž je, že vám kromě své bezchybné dělnické anonymity nemá moc co nabídnout. Arteon ano. Je to krásné, tak nějak přijatelně extravagantní auto, které vás nenutí dělat žádné velké kompromisy.

Ve specifikaci R-Line 2,0 TSI 4Motion navíc nabídne skvělou kombinaci rychlosti a relativně úsporného provozu. A když už jsme u té praktičnosti, facelift Arteonu přinesl i karosářskou variantu Shooting brake, což je velmi stylový kombík. No, Passat to bude mít teď těžké.