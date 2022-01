Konec legendy. VW Passat sedan končí, v Česku je posledních pár kusů

Volkswagen Passat osmé generace se prodává od roku 2014, nové provedení má přijít v roce 2023 a vyrábět by se mělo společně s českou Škodou Superb. Má mít už ovšem pouze variantu kombi. Sedan mají v nabídce Volkswagenu zastoupit jiné modely, aktuálně Arteon nebo elektrický model ID.3 či ID.4.

Stále běží výroba kombíku osmé generace, která by měla pokračovat až do uvedení generace deváté. Sedan se měl vyrábět do července 2022, výroba se však začala omezovat už nyní. Třeba zákazníci ve Velké Británii si ho nekoupí už vůbec. Výrobní kvóty vyčerpal i český importér.

Ve chvíli psaní tohoto článku tak byly pro zákazníky k dispozici pouze čtyři skladové a dva předváděcí vozy. Vlastní konfiguraci podle svého přání už si český zákazník navolit nemůže. Podle mluvčího českého zastoupení VW Davida Valenty ale do půlky roku ještě další auta přijdou na základě objednávek jednotlivých dealerů. Půjde ale opět o skladové vozy a budou jich spíš desítky než stovky kusů.

Končí tak symbol jedné éry, během níž byl Volkswagen Passat měřítkem pro všechny limuzíny střední třídy a synonymem pro manažerský vůz. Představen byl v roce 1973 a první karoserii navrhl Giorgettoo Giugiaro. Dlouho kraloval prodejům své třídy nejen v Německu. Jen první generace se prodalo 2,5 milionu kusů. Postupem času však přibývalo konkurentů a na popularitě nabyla spíš verze kombi, které se nakonec prodávalo víc než sedanu. Jen v České republice připadalo na kombi zhruba 85 procent prodejů, na sedan jen 15 procent.