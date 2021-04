VIDEO: Superby nastoupily do služby k novozélandské policii

Novozélandští policisté desítky let jezdili v autech značky Holden či Ford. Americká společnost General Motors, jejíž je Holden divizí, ale značku loni zrušila.



Jedním z důvodů pro výběr vozu Škoda Superb byl jeho ekologičtější provoz ve srovnání s většinou dalších používaných policejních aut. Policie zvažovala i nákup elektrických či hybridních vozidel, ale nakonec tuto možnost zamítla kvůli problémům spojeným s výkonem.

„Společnost Škoda Auto dodá novozélandské policii během pěti až sedmi let přibližně 2 800 vozů modelu Superb combi. Všechny vozy budou vyrobeny v závodě v Kvasinách,“ uvedl loni v listopadu vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera.

Policisté při vybírání nových aut na superbu oceňovali ovládání. Líbily se jim velké dveře se širokým otevíráním, dobře čitelné přístroje, dobrá viditelnost dopředu i dozadu a velký prostor pro cestující na zadních sedadlech.

Hlídková auta novozélandské policie se budou obměňovat postupně, jak bude končit jejich životnost. Ta je stanovena na šest až sedm let či

120 000 najetých kilometrů. Ročně to bude kolem 400 vozů. Do konce letošního června má uniformu novozélandské policie obléknout 101 superbů, do konce roku dalších 386. Celkem mají do řad novozelandské policie narukovat za pět let dva tisíce Škodovek; zástupce automobilky uvádí, že v Evropě slouží u policie na 23 tisíc aut značky z Mladé Boleslavi.

Do služby na Novém Zélandu nastoupí superby ve dvou provedeních: vždy to budou kombíky se dvoulitrovým motorem, slabší se 162kW a pohonem předních kol, nebo také 206kilowattové čtyřkolky. Aktuálně se zástupci policie radí, jestli kývnout také na nabídku pluginhybridní verze Superb iV, která má pod kapotou benzinovou čtrnáctistovku spolupracující s elektromotorem. O hybridy původně policie nestála, nově ovšem vyhlásila, že se chce také zaměřit na snižování emisí.

Auta jsou vybavena speciálními doplňky pro výkon služby policistů, mimo jiné plexisklovou zábranou mezi předními místy a zadním oddílem a jednotkou vysílající data o poloze vozu do centrály.