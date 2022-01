VW se vešel do emisních limitů, šéf varuje před koncem výroby spalovacích aut

Na základě předběžných údajů svou emisní bilanci oznámila sama firma, jejíž součástí je mimo jiné i mladoboleslavská Škoda. Konečné potvrzení Evropskou komisí bude následovat později.

Volkswagen rovněž upozornil, že loni zvýšil odbyt elektromobilů v Evropské unii, Norsku a na Islandu o 64 procent na 472 300. Firma dodala, že podíl plně elektrických aut a hybridních vozů umožňujících dobíjení z elektrické sítě na jejím celkovém odbytu vzrostl na 17,2 procenta z předloňských 10,1 procenta.

Volkswagen se naparuje, že je tak jasnou jedničkou na evropském trhu v segmentu bateriových aut s podílem na trhu kolem 25 procent.

„Naše elektrická ofenziva loni výrazně nabrala na rychlosti díky mnoha atraktivním novým modelům. Téměř každý pátý vůz dodaný v Evropě byl elektrický. Víc než polovina těchto vozů pak byla plně elektrická,“ uvedl šéf odbytu Christian Dahlheim. „To nám pomohlo k dalšímu snížení emisí oxidu uhličitého a ke splnění cíle Evropské unie,“ dodal.

Dahlheim upozornil, že do roku 2030 hodlá Volkswagen zvýšit podíl plně elektrických vozů na svém odbytu v Evropě na šedesát procent. Letos hodlá koncern uvést na trh další nové elektromobily, včetně vozu Škoda Enyaq iV Coupé nebo osobní retrododávky ID.Buzz.

Skupina si klade za cíl stát se do roku 2025 celosvětově předním poskytovatelem elektrických vozidel. V období 2022 až 2026 se proto plánuje investice ve výši přibližně 52 miliard eur do elektromobility a dalších asi osmi miliard eur do hybridizace.

„Volkswagen je první automobilovou skupinou, která se zavázala k Pařížské klimatické dohodě a má v úmyslu stát se klimaticky neutrální do roku 2050, což je důvod, proč skupina prosazuje dekarbonizaci i mimo své vozy,“ dodává Christoph Oemisch, jeden z mluvčích koncernu VW.

Šéf řadí zpátečku

Vládce koncernu Herbert Diess, který je minimálně navenek tím, kdo razantně vede Volkswagen k elektrifikaci, v uplynulých dnech přišel s nečekaným prohlášením: „Myslím si, že tento přechod na elektrická vozidla má určitá omezení a že plán dosáhnout do roku 2030 padesáti procent elektroaut je extrémně ambiciózní.“

Herbert Diess ve svém živlu při představení VW ID.3, prvního plodu elektrické expanze na platformě MEB. Kdyby přijal nabídku Elona Muska, mohl takto prezentovat třeba Teslu Model 3.

Připomněl také, že při dvacetiprocentním podílu koncernu na evropských prodejích by Volkswagen potřeboval při plánu na udržení této pozice šest gigatováren na baterie. „Tyto továrny by měly být v provozu do roku 2027 nebo 2028, abychom mohli dosáhnout našeho cíle do roku 2030. Je téměř nemožné to udělat,“ dodal Diess.

„Evropa potřebuje třicet těchto továren. Musí se přesouvat obrovské množství surovin. Bude to náročné. Takže přechod z padesáti na sto procent bude obrovskou výzvou. Nejde jen o to říct ‚vypněme spalovací auta‘. Je to prostě nemožné.“

„Elektrická auta mají smysl pouze tehdy, pokud je energie obnovitelná,“ vysvětluje Diess a opakuje podobná prohlášení svých protějšků od konkurence, jako je Akio Toyoda z Toyoty.

„V zemích, které zakládají výrobu elektřiny na uhlí, nemá smysl prodávat elektrická vozidla. Myslete na Polsko,“ zdůrazňuje Diess. „Před prodejem elektromobilů musíme primární sektor převést na stoprocentní obnovitelné zdroje energie.“

Podle Diesse se výrobci, kteří oznamují úplné rozloučení se spalovacími motory, jistě mýlí, všímá si magazín Quattroruote. „Je to rozhodnutí, které výrobce automobilů nemůže učinit sám. Protože uvedení elektrických vozidel bude záviset na legislativě a nárůstu obnovitelných energií, a to se bude odvíjet od státní politiky a globální politiky, nikoli od individuálních rozhodnutí výrobců automobilů.“