Medvěd a drak. Testovali jsme Mercedes Gle a Volkswagen Touareg

Když se Volkswagen v roce 2002 pokusil s Phaetonem proniknout do teritoria Audi A8 nebo Mercedesu třídy S, neskončilo to zvlášť velkým úspěchem. Za 15 let produkce nevzniklo ani 90 000 vozů a majitele trápil také brutální pokles hodnoty. Ve stejném roce byl však zrozen také Touareg, který se podobného úkolu zhostil mnohem lépe. Jak z hlediska prodejů, tak i přijetím ze strany movitých zákazníků, o čemž svědčí i poměrně sebevědomé ceny.