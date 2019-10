Nový multivan dělá za řidiče skoro vše, jízda s ním je zážitek

Volkswagen označuje nejnovější provedení multivanu (a sesterských modelů Transporter a Caravelle) souhrnně zkratkou T6.1, která se odkazuje na svět výpočetní techniky. Nemá jít o facelift nebo modernizaci, ale jakousi „aktualizaci“.

Vzhledem k tomu, kolik nových elektronických systémů a funkcí auto nově dostalo, se dá s tímto úhlem pohledu souhlasit. Odborným žargonem jde nicméně celkově již o třetí hloubkovou modernizaci užitkového volkswagenu, jehož technický základ poprvé vyjel před patnácti lety. Mezitím se však tu více, tu méně změnilo prakticky všechno kromě základní siluety karoserie, takže jde bez výhrad o auto, které drží krok s dobou.

Ruce na volant a víc neřešit

Laik netuší a i odborník se sám diví, co všechno může znamenat tak drobná změna jako nahrazení hydraulického posilovače řízení čistě elektrickým. Právě tato technická záležitost však dosud bránila Volkswagenu nabídnout v multivanu z asistenčních systémů cokoliv víc než sledování mrtvých úhlů a parkovací senzory. Teď naopak luxusní dodávka zvládne všechno skoro sama.



Jak to funguje? Najedete na dálnici, nastavíte v adaptivním tempomatu požadovanou rychlost, zapnete aktivní vedení v pruhu a dál se o nic nestaráte. Zní to banálně a něco podobného dnes umí každé třetí nové osobní auto. V multivanu je to ale pořádný zážitek – způsob, jak se dva metry široká krabice přesně a plynule drží uprostřed jízdního pruhu, je fascinující.

Navíc kdo jiný by si přál, aby auto obstaralo většinu práce za něj, než řidič dodávky, který veze náklad nebo až osm dalších lidí klidně i stovky kilometrů daleko? Všechno bezpečně sladit určitě nebylo jednoduché, i malá nepřesnost u velkého a těžkého auta může znamenat vybočení nebezpečným směrem. Ostatně asistent pro jízdu v pruzích se důsledně domáhá toho, aby řidič držel volant – stačí pár sekund a hned spustí mírný poplach.

Elektrický posilovač řízení umí zařídit i další věci: díky němu umí multivan automaticky zaparkovat a nabídnout funkci Trailer Assist, která usnadňuje couvání s přívěsem. A když se pokoušíte přejet do pruhu, ve kterém za vámi jede jiné auto, jemně zatáhne za volant, aby vás upozornil na riziko. Jako by se chtěl zeptat: „Vážně tam chceš vjet?“

Nenápadným, ale snad nejužitečnějším pomocníkem je nový, standardně dodávaný asistent pro jízdu v bočním větru. Nejde o revoluční novinku, konkurenční Mercedes třídy V ji nabízí už hezkých pár let, větší VW Crafter také. To však této funkci neubírá nic na jejím kouzlu: poryvy větru zmírní na úplné minimum, protože dokáže přibrzďováním jednotlivých kol působit proti nim. Když nemusíte volantem vyrovnávat „vandrování“ dodávky po silnici, znatelně ubude námahy spojené s řízením.

Jízdní vlastnosti nového multivanu dolaďují ještě dvě novinky známé z osobních volkswagenů – pomocník XDS, který pomáhá stáčení do zatáčky přibrzďováním vnitřního kola, a příplatkový adaptivní podvozek DCC. Ten umožnil, aby se v multivanu poprvé objevil přepínač jízdních režimů.

Při parkování přijde vhod parkovací kamera, funkce automatického zastavení před překážkou a asistent pro vycouvání z parkovacího místa, který upozorňuje na okolo projíždějící auta.

Výbava pro digitální desetiletí

Druhou oblastí, na kterou se „přechod na verzi T6.1“ zaměřil, jsou multimédia. Volkswagen dokonce kvůli tomu přebudoval palubní desku, protože vrcholem nabídky je nyní třetí generace infotainmentu MIB ovládaná přes čistě dotykové rozhraní s 9,2palcovým displejem. Ten může být doplněn o digitální přístrojový štít s nastavitelnými schématy zobrazení.



Palubní deska se zajímavě obtáčí kolem řidiče. Nově je i v multivanu opatřena dvojicí otevřených přihrádek před spolujezdcem, kam lze odložit nejpotřebnější předměty.

Už ten nejlevnější užitkový transporter bude standardně vybaven rádiem s USB, Bluetooth handsfree a dalšími funkcemi. Všechny vyšší verze infotainmentu mají navíc zabudovaný modul se SIM kartou, který je stále online. Díky tomu lze kontrolovat stav a polohu auta na dálku přes mobil, poslouchat internetová rádia a samozřejmě mít v navigaci nejaktuálnější údaje.

Dvě nejvyšší z celkem čtyř nabízených variant multimédií standardně obsahují rozhraní pro spojení s chytrým mobilním telefonem (pro Apple CarPlay i bezdrátově). K dispozici je i digitální rádio DAB, na budoucnost se ale VW připravuje taktéž použitím nových, užších konektorů USB-C. Kupodivu nejde tak docela o iniciativu automobilky, představitelé divize užitkových vozů nám prozradili, že hlavní příčinou je tlak ze strany dodavatelů.

Čtyři různá TDI, později přibude elektromobil

Nabídka motorů se po loňském vyřazení benzinového dvoulitru omezuje na naftové motory TDI. Ty prošly v užitkovém transporteru úpravami nezbytnými pro splnění nových emisních norem, multivan je nabízí už od loňského roku.



Součástí modifikací je plošné nasazení SCR katalyzátoru a také novinka v podobě možnosti ručně aktivovat regeneraci filtru pevných částic. Ta míří na uživatele, kteří jezdí výhradně v městském provozu a dlouhodobě nepřekračují rychlost 40 km/h, která je jednou z podmínek pro automatické spuštění regenerace. Nově nebudou muset jezdit do servisu, ale regeneraci budou moci aktivovat ve vhodnou chvíli sami.

Tři nejslabší verze (62, 75 a 84 kW) Volkswagen nahrazuje dvěma o výkonu 66 a 81 kW, které mají vždy pětistupňovou manuální převodovku. Motor 2.0 TDI o výkonu 110 kW lze libovolně kombinovat se šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem předních nebo všech kol. Vrcholný 2.0 BiTDI s výkonem 146 kW má dvouspojkovou převodovku standardně, nabízí výběr mezi pohonem předních a všech kol.

Jeden základ, čtyři různé modely Zatímco jiné značky rozlišují nanejvýš ryze užitkové a osobní verze, Volkswagen v průběhu uplynulých desetiletí vytvořil košatější strukturu, které se drží dodnes. Základem je pracovní řada Transporter, která existuje v různých karosářských variantách – u nás je nicméně nejčastěji k vidění skříňová dodávka nebo prosklené kombi. Pro přepravu osob je určen model Caravelle, který má až devět míst k sezení. Nad ním je ještě typicky sedmimístný Multivan, to je ten typ s otočnými sedadly, sklopným stolečkem a bohatou výbavou. Samostatnou kapitolou je pak „pojízdná garsonka“ California, která zahrnuje prvky obytného vozu.

Do sedmi litrů nafty

První část testovacího okruhu vedla po příměstských dálnicích v okolí Amsterdamu. Pro tuto fázi jsme zvolili vrcholnou kombinaci, tedy multivan s nejsilnějším motorem a pohonem všech kol. Ten překvapil především nízkou spotřebou – s průměrnou rychlostí 80 km/h ukázal na palubním počítači 6,7 l/100 km. O moc úsporněji už to nepůjde, plynulý provoz, rovinatý terén a zatížení jen dvěma osobami jsou ty nejpříznivější podmínky. Je však obdivuhodné, jak úsporná dokáže dvoutunová dodávka být.



Druhá část zkušební trasy představovala mix dálnic, okresek a městského provozu. Pro tuto cestu jsme zvolili levnější model Caravelle se 110kW motorem, manuálním řazením a pohonem předních kol. Na celkových 226 kilometrů jsme při běžném jízdním stylu dosáhli opět velmi příznivé spotřeby 7,6 l/100 km, přičemž průměrná rychlost byla 81 km/h. Dalším překvapením je, že přinejmenším subjektivně je toto levnější provedení skoro stejně svižné jako vrcholný model.

Bližší technické podrobnosti zatím nejsou známy, protože většina variant zatím prochází procesem homologace. Neznáme proto oficiální údaje o jízdních výkonech ani spotřebě. Volkswagen nicméně již zahájil předprodej a dodávky prvních skříňových a prosklených vozů jsou naplánovány na listopad. Později se přidá i transporter v provedení šasi a valník. Na příští rok pak Volkswagen chystá čistě elektrickou verzi, kterou vyvíjí společně s úpravcem Abt; hybridní nebo CNG provedení naopak není v plánu.