WHO: Svět je na prahu morálního selhání, vakcíny se rozdělují nespravedlivě

Šance na spravedlivé rozdělení vakcín jsou podle Tedrose „vážně ohroženy“ v situaci, kdy má příští měsíc začít distribuce chudším zemím v rámci iniciativy WHO COVAX. V uplynulém roce bylo podle něj podepsáno čtyřiačtyřicet bilaterálních dohod k nákupu vakcíny proti covidu-19 a letos nejméně dvanáct.



„To by mohlo zpozdit dodávky COVAX a vytvořit přesně ten scénář, kvůli němuž byl COVAX navržen,“ uvedl šéf WHO s tím, že smyslem iniciativy bylo zabránit hromadění vakcín jednotlivými státy, nekoordinovanému postupu, chaosu na trhu s vakcínami a prodloužení ekonomických a sociálních problémů spojených s pandemií.

V důsledku přístupu „já na prvním místě“ jsou ohroženi nejchudší a nejzranitelnější lidé světa, řekl šéf WHO v úvodu virtuální schůze výkonné rady organizace. „V konečném důsledku toto chování pandemii pouze prodlouží,“ dodal, přičemž vyzval státy, aby se vyvarovaly stejných chyb jako při pandemiích H1N1 a HIV.

Celosvětová tahanice o vakcíny nabyla na síle po nedávném odhalení nových nakažlivějších mutací koronaviru. Ve 49 bohatších zemích bylo přitom podle Tedrose dosud lidem aplikováno na 39 milionů dávek vakcín proti covidu-19, zatímco jedna z chudých zemí podala pouze 25 dávek.

Vyslanec Burkina Fasa jménem afrických států vyjádřil při schůzi obavy, že několik zemí „vyluxovalo“ většinu světových zásob proticovidových vakcín.

Jednání výkonné rady WHO potrvá do úterý. Podle pozorovatelů patří k nejdůležitějším ve více než sedmdesátileté historii této agentury OSN a mohlo by formovat její roli v globálním zdraví dlouho po skončení pandemie. Na programu jednání je reforma WHO i systém jejího financování, který je považován za nedostačující poté, co Spojené státy, největší přispěvatel organizace, loni oznámily své odstoupení.

„WHO musí zůstat relevantní... musí z této krize vyjít silnější než předtím,“ řekl minulý týden místopředseda výkonné rady Bjoern Kuemmel. Lze však podle něj očekávat, že se tlak na zvýšení finančních příspěvků setká s odporem některých zemí.