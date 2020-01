Madurovy děti. Ve Venezuele vyrůstá generace zmrzačená hladem

„Mám dojem, že mi pukne srdce,“ posteskla si loni reportérovi agentury Reuters Francys Riverová z města Barquisimeto. Její syn ani dva měsíce po porodu nenabíral váhu, přestože ho pravidelně kojila. „Nevím, co je s ním špatně.“



Dvaatřicetiletá žena se pokusila vyhledat výživového poradce. Marně. Jeden se na domluvenou schůzku nedostavil, druhý jí nabídl termín až za měsíc. Zoufalá Francys se nakonec obrátila na katolickou humanitární organizaci Caritas, která jejímu dítěti zajistila prohlídku a přispěla jí na sunar.

Syn během několika měsíců nabral váhu, jeho matka však zůstává v nejistotě. Co se stane, až na kojenecké mléko nebude mít peníze? „Tak drahou stravu si nemůžeme dovolit,“ říká nešťastná matka čtyř dětí.

Kdo se o ně postará?

Venezuela se už šest let potýká s drtící ekonomickou krizí. Hyperinflace dosahuje astronomických čísel, obchody zejí prázdnotou, mnoho rodin si nemůže dovolit ani základní potraviny. Permanentní hlad je také hlavním důvodem masové emigrace. Za poslední roky utekly za hranice více než čtyři miliony Venezuelců.

V letech 2013 až 2018 podle UNICEF 13 procent venezuelských dětí trpělo podvýživou. Dnes je to asi pětina. Organizace Caritas zase spočítala, že v Caracasu a pěti venezuelských státech vykazuje asi třetina dětí na svůj věk nedostatečný fyzický růst.



To se projevuje na tělesném růstu a rozvoji kognitivních schopností. Experti se shodují, že ve zbídačené jihoamerické zemi vyrůstá generace, která nikdy nedosáhne svého fyzického a mentálního potenciálu.

„Podvýživou trpící populace znamená, že tu budeme mít dospělé s menším fyzickým a intelektuálním potenciálem,“ vysvětluje nutriční odbornice Raquel Mendozová, která ve městě Barquisimeto pomáhá chudým rodinám při péči o hladové děti. „Dojde k regresi ve vývoji země, protože naše lidské zdroje budou omezené.“

Někteří Venezuelané volí tvrdší slovník. „Budou tady miliony lidí s nevratným fyzickým postižením, o které se bude muset do konce života někdo starat,“ řekl loni v září listu The Financial Times pod podmínkou anonymity jeden podnikatel se znalostí obchodu s potravinami. „Zabránit této katastrofě je už pozdě. Zůstává otázka, jak se postarat o lidi, kteří budou dalších třicet let jako zombie.“

Maduro svádí problémy na americké sankce

Režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura problémy svádí na sankce ze strany Spojených států. Socialistický vůdce země, která kdysi díky svým zásobám ropy patřila mezi nejbohatší země kontinentu, ještě nedávno tvrdil že v zemi žádná humanitární krize není. Dnes prohlašuje, že zahraniční média a humanitární organizace problémy se zásobováním zveličují.

Pro obyčejné Venezuelany je však krize až příliš reálná. „Jíme jenom rýži,“ popsala jídelníček svých šesti dětí Rosa Rojasová. Den, kdy má její rodina tři jídla, považuje za svátek.

„Připadám si jako ta nejhorší matka na světě,“ říká Gregoria Hernandezová, která nedávno musela své tři malé děti kvůli akutní podvýživě nechat hospitalizovat. „Nevím jak jim pomoci. Nemůžu jim poskytnout to, co potřebují,“ posteskla si mladá matka.