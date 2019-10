Kozel zahradníkem. Venezuela je v Radě pro lidská práva, která ji vyšetřuje

Valné shromáždění OSN zvolilo Venezuelu do Rady OSN pro lidská práva. Prezident Venezuely Nicolás Maduro to označil za vítězství. Proti nástupu Venezuely do 47členného sboru se ozvala opozice v zemi, řada nevládních organizací i některé členské země, podle nichž Caracas lidská práva dlouhodobě a soustavně porušuje.