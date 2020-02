Důchodkyně vycvičila svého papouška, aby zpěvem terorizoval sousedy

Jen v roce 2018 kamery 38krát zachytily důchodkyni Catherine Searleovou, jak potírá mazadlem kapotu dodávky svého souseda Paula Appletona. Při jedné příležitosti ji i poškrábala svým prstenem, uvádí server KentOnline.

Důchodkyně též nastražila pod dodávku ostrý hřebík a přinutila tak Appletona každé ráno kontrolovat, zda jsou pneumatiky v pořádku.

„Jsem nervózní, když je můj manžel na cestě, protože mám strach, co by se mohlo stát. Mohl by být zraněn nebo by mohl způsobit hrozivou nehodu,“ řekla jeho žena, Lydia Appletonová. Její právní zástupce uvedl, že kvůli obavám trpěla nočními můrami.

Není to však všechno. Za zvláště ďábelský považuje manželský pár způsob, jakým důchodkyně používala svého papouška jako „zbraň“. Podle listu The Times jej nechala neustále zpívat opery.

Důchodkyně papouška „přestimulovala“ tím, že nahlas pouštěla rádio a televizi. Papoušek pak, aby je přehlušil, začal ještě více vřískat. „Tohle udrželo papouška stimulovaného celý den,“ řekla Appletonová.

Důchodkyně zvláště ráda přistupovala k této taktice, když viděla, že manželé jdou relaxovat do zahrady. Podle Appletonové nešlo uniknout „hlasitým, pronikavým zvukům“. Neustálý hluk připomínal „čínské mučení“.

Ostatní sousedé se jim kvůli tomu vyhýbali. Nevěřili však, že by za vše byla odpovědná důchodkyně. „Smáli se, mysleli si, že to je vtip,“ popisuje Appletonová reakci sousedů, když jim manželé prozradili věk seniorky.

Spíše než se sympatiemi se u některých sousedů setkali s nepřátelstvím. „Po několik let jsme byli vystaveni tomu, co můžeme popsat jen jako nenávistnou kampaň a nepřátelství od několika našich sousedů,“ tvrdí Appletonová. Podle ní místo toho, aby si poslechli jejich verzi události, tito sousedé raději věřili tomu, „co se o nás zlomyslně a nepravdivě říkalo“.

Podle Searleové, která žije v domě od roku 1977, spor mezi sousedy začal kvůli parkování. Appletonová tvrdí, že je důchodkyně začala obtěžovat hned poté, co se do sousedství v roce 2004 přistěhovali. Příčina její nevraživosti zřejmě tkví v požadavku Appletonových, aby se seniorka ztišila.

Soud v roce 2017 nařídil Searleové obecně prospěšné práce jako trest za to, že do zahrady Appletonových házela psí výkaly. V prosinci minulého roku důchodkyně přiznala vinu. Soud jí uložil zákaz styku se sousedy a podmíněně ji odsoudil k sedmdesáti dnům vězení.



Searleová, která pobírá týdenní důchod 114 liber (3 390 korun), dále musí zaplatit pokutu 779,77 liber (23 190 korun). Částka zahrnuje i náklady na soud.



„Mluvila jsem s paní Searleovou a je naprosto jasné, že vinu zcela nepřijímá,“ uvedla sociální kurátorka Lauren Packhamová. „Věří, že je taktéž obětí tohoto sousedského sporu.“