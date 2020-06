Belgičan už devět let dostává neobjednané pizzy. Mám z toho hrůzu, přiznává

21:49 , aktualizováno 21:49

To, co by pro některé bylo možná splněným snem, se pro pětašedesátiletého muže z Belgie stalo noční můrou. Už devět let mu chodí neobjednané pizzy, kebaby a další pokrmy. Muž přiznává, že se nyní třese strachem pokaždé, když slyší rozvážkový skútr. Kvůli nevyžádaným dodávkám též trpí poruchou spánku.