Týmu WHO ve Wu-chanu skončila karanténa, začíná pátrání po původu nákazy

Vědci do Wuchanu dorazili 14. ledna 2021. Již za sebou mají dvoutýdenní karanténu a testy na koronavirus. S čínskými experty se během té doby bavili prostřednictvím videokonferencí. Ve čtvrtek konečně opustili hotel a podle prvních informací nastoupili do autobusu. Podle agentury AP však zatím není jasné, kam se skupina expertů vydala.

Misi WHO provází politické napětí a předcházely jí diplomatické spory. Čína se snaží vyhnout obviněním z toho, že při počátečním šíření nového typu koronaviru chybovala a dopustila rozšíření nákazy. Kolem výpravy se tedy vznáší zásadní otázka, kam Peking výzkumníky z WHO pustí a s kým budou moci hovořit. Když dnes opouštěli hotel, vstup do zařízení blokovaly bariéry, které udržovaly novináře v povzdálí. Vědci odjeli, aniž s médii hovořili.

Tým odborníků WHO chce společně s čínskými vědci pátrat po původu onemocnění covid-19 a po tom, jak se koronavirus přenesl na člověka. Ve skupině jsou odborníci ze Spojených států, Austrálie, Německa, Japonska, Británie, Ruska, Nizozemska, Kataru a Vietnamu. Skupina vědců by měla ve Wu-chanu strávit asi měsíc. Čínská vláda příjezd týmu schválila po měsících diplomatických sporů.

Někdejší činitel WHO Keidži Fukuda tento měsíc varoval před přehnanými očekáváními od výpravy, jelikož může trvat léta, než vědci budou moci o původu a rozšíření koronaviru SARS-CoV-2 učinit solidní závěry.



Vědci se domnívají, že virus SARS-CoV-2 se na lidi přenesl z netopýrů nebo jiných zvířat. Nejspíše se to podle nich stalo na jihozápadě Číny. Vládnoucí čínská komunistická strana, dotčená obviněními, že dovolila, aby se nákaza rozšířila, tvrdí, že virus pochází ze zahraničí, možná z dovezených mořských plodů. To však vědci odmítají.

Tým WHO dorazil do WU-chanu v polovině ledna: