Čína nevydala povolení pro misi WHO. Ta má za úkol zkoumat původ nákazy

11:06

Čína stále nevydala všechna potřebná povolení pro mezinárodní tým vědců, který má v zemi přispět k řešení otázky původu nového koronaviru. V úterý to uvedl řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že jej čínský přístup k misi „velmi zklamal“. Někteří členové vědeckého týmu jsou přitom již na cestě do Číny.