Vakcínu proti covidu dostane část pacientů už před Vánoci, věří v Oxfordu

13:47

Lékaři a lidé s vysokým rizikem těžkého průběhu onemocnění covid-19 by mohli být do konce roku očkováni, tvrdí vedoucí pracovník výzkumného týmu Oxfordské univerzity Adrian Hill. Vakcína by podle něho mohla být použita ještě před jejím licencováním. Pro zbytek populace může být dostupná na začátku roku 2021.