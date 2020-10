Covid-19 je druhá nejčastější příčina úmrtí v Česku, řekl šéf lékařské komory

„V současnosti je ČR nejhorší zemí v nejhorší situaci na celém světě. Ta dynamika je strašlivá. Tohle jsou počty zemřelých na covid-19 za týden od začátku září. Těch 518 je do pátku a nemáme ještě všechna čísla. Příští týden se budeme pohybovat kolem tisíce mrtvých za jeden jediný týden,“ řekl. Kubek přitom ukazoval na papíře číselnou řadu (18, 29, 56, 98, 136, 256, 441 a 518) s týdením počtem úmrtí na covid-19.

„Pro srovnání za celou tu první vlnu jsme měli počet zemřelých okolo čtyř set, teď to číslo zvládneme za čtyři dny. Situace je extrémně vážná,“ dodal.

Podle něj je nyní covid-19 druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. „Na všechny druhy rakoviny dohromady zemře za den v České republice v průměru 70 lidí. Na covid-19 je to sto,“ prohlásil.

Nakažených nemocí covid-19 je aktuálně 13 200 zdravotníků, z toho 2 600 lékařů a 6 000 sester. „Zdravotníci v nemocnicích jako je Uherské Hradiště doslova padají na ústa, když to řeknu slušně, a zde je ještě paralelní svět, kdy prostě někteří lidé si jdou koupit něco na blešák, nebo koupit biomrkev Praze na náplavku, to prostě opravdu rozum nebere,“ kritizoval Kubek sobotní farmářské trhy.

„Jsem zastáncem tvrdého lockdownu ve stylu Izraele. To je to jediné, co nám v současné situaci může pomoc. Není nač čekat,“ dodal.

Podle něj je dobře, že se staví nemocnice v Letňanech. „Situace je u nás nejhorší v celé Evropské unii. V momentě, kdy je situace rozjetá tak, jako dnes, tak se kapacita lůžek zaplní za dva dny,“ poznamenal. Podle něj je zásadní, aby se snížilo číslo R.

„Pokud nesrazíme reprodukční číslo pod jedna, tak není otázkou zda zdravotnictví zkolabuje, ale pouze kdy, protože kapacita zdravotnictví bude vždy omezená, my nejsme schopni donekonečna navyšovat počet lůžek, my nejsme schopni namnožit lékaře, zdravotní sestry, ta kapacita je omezená a bude omezena ať budeme dělat cokoliv,“ uvedl.

„Pokud nechcete, aby vás v nemocnici intuboval psychiatr, noste prosím roušky. Nejzákladnější opatření fungují v krizových situacích nejlépe,“ vyzval občany v závěru pořadu.



Od čtvrtka platí v ČR opatření, která by měla šíření náíkazy zmírnit: