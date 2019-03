KOMENTÁŘ: Děkujeme za dvacet let v NATO, píše americký velvyslanec

Dnes, 12. března 2019, je to přesně dvacet let od události, která zásadním způsobem změnila českou a evropskou historii. Vstupem do Severoatlantické aliance se Česká republika prohlásila pevnou součástí Západu a přijala závazek k vzájemné bezpečnosti, míru a prosperitě, píše v komentáři pro MF DNES velvyslanec Spojených států v Česku Stephen King.