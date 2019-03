USA potřebujeme, hodnotí Babiš cestu. Promluvil i o Kapschi a Faltýnkovi

Před jednáním v Bílém domě jste říkal, že byste chtěl především navázat osobnější kontakt s prezidentem Donaldem Trumpem. Povedlo se to podle vás?

Myslím, že ano, že jsme měli výbornou chemii, až jsem byl překvapený. Donald Trump byl bezprostřední, měl skvělou náladu a moje paní z toho byla nadšená. Začalo to tak, že komentoval moje boty. Řekl jsem mu: Pane prezidente, já jsem do této návštěvy investoval. Taky jsem od ledna zhubnul osm kilo, takže jsem se na to připravoval po všech stránkách.

Když odešla média, dlouho jsme spolu mluvili. Myslím, že kontakt i pozitivní atmosféra se pak přenesly i na naše oficiální jednání, kde jsme se vícekrát zasmáli. Z mého pohledu to bylo perfektní.

Řekl jste si o číslo na mobil?

Ne, to jsem si netroufl. Ale požádal jsem ho, aby mě seznámil s Ivankou Trumpovou, protože ona v Bílém domě hraje celkem důležitou roli z hlediska byznysu. Tak ji zavolal, představili jsme se. Anglicky, protože česky nemluví.

Náš pan prezident a americký velvyslanec vymysleli byznysovou konferenci, tak jsem ji tam pozval. Myslím, že by mohla přijet. Byla by to celkem fajn událost pro média i posilování našich vztahů.

Na tiskové konferenci po návštěvě Bílého domu jste vyjmenoval několik témat, o nichž jste se bavili. Zjistil jste nebo alespoň vytušil, co bylo skutečným důvodem pozvání? Proč si Donald Trump zrovna teď vzpomněl, že by český premiér mohl přijet do Bílého domu?

To není o tom, že si to vymyslel. O tom se vědělo, byl tady předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, byl tady na sté výročí Československa ministr obrany James Mattis. Už to byly důkazy, jakou tomu americká strana dává vážnost. Kontakty byly intenzivní i s velvyslancem a vše vyústilo do návštěvy.

Přímo s Donaldem Trumpem jsme měli první kontakt už v rámci NATO. Mluvil jsem s ním na fóru, poté jsem se mu osobně představil. A třeba ministra zahraničí Mika Pompea jsem poznal už v roce 2015, teď jsem mu to připomněl. V Paříži jsem řekl premiérovi Lucemburska Xavieru Bettelovi, jestli mě nemůže představit první dámě. Tak mě na večeři představil a druhý den říkám Monice: Hele, už známe Melanii, tak tě představím Trumpovi. No, tak jsme pod Vítězným obloukem řekli: Hallo.

Je důležité mít vztahy. Nechci říct, že jsem nějaký prezidentův kámoš, ale ví o mně. A myslím, že jsme udělali nějaký základ vztahů, na kterém se dají dále budovat. A snažit se, když bude nějaká jiná příležitost, ho oslovit. Pak můžeme ve vztazích nějak pokračovat, protože to je důležité.

Není za tím spíš fakt, že Donald Trump potřebuje spojence ve střední Evropě, kterou dlouho přehlížel, protože nemá příliš dobré vztahy s velkými státy Evropské unie?

Hlavní spojenec Spojených států v rámci visegrádské čtyřky je jednoznačně Polsko. Bez debaty.

Jistě, ale bezpochyby se Trumpovi hodili i další…

No tak dobře. A v čem je tedy problém? Musíme si říct, jakou roli ve světě hrají jednotliví členové bezpečnostní rady OSN, to znamená Spojené státy, Rusko, Čína a další. My spojence potřebujeme. Jsme v NATO a Spojené státy jsou náš spojenec.

Na schůzce s Trumpem jste hodně mluvili o obchodních clech mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Americký prezident vám prý údajně řekl, že je zatím zavádět nechtějí. Je to tak?

Ne. Když skončilo jednání, bavili jsme se sami v Oválné pracovně. On konstatoval, že s Čínou to nějak pokračuje, že to jde dobrým směrem, ale z jednání s Evropou nebyl moc nadšený. Z její strany je to moc tvrdé a neposouvá se to.

Co jste řešili na krátkém setkání s ministrem obrany Patrickem Shanahanem při pietním aktu k uctění obětí 11. září u Pentagonu? Původně tam podle programu být neměl…

Že přijede, jsem se dozvěděl na cestě k Pentagonu od velvyslance. Nebyli jsme tam s panem ministrem dlouho, ale mluvili jsme spolu. Vyprávěl jsem mu, že jsem byl na Dvojčatech deset dní před 11. zářím se svoji dcerou, která tehdy skončila Boston University a měla práci v New Yorku. To je samozřejmě zážitek, ze kterého až mrazí, když jsem to pak viděl v televizi. Pak jsme mluvili o našich vztazích a samozřejmě také o možnosti nákupu helikoptér od Američanů. Bylo to krátké setkání, ale důležité. Na americké straně jsme potkali úplnou špičku.

Na jednání v Bílém domě byli třeba viceprezident Michael Pence, ministr zahraničí Mike Pompeo, ministr pro energetiku Rick Perry či Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton. K Pentagonu přijel Shanahan. Naproti tomu vy jste spolu přivezl „jen“ náměstky či místopředsedu Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka. Neměl jste s sebou vzít raději ministry?

Nebylo to takové, že by řekli: Babiš nemá ministra, tak mu dáme nižší level. Já bral lidi podle odbornosti.

Nicméně to byl zjevný nepoměr, přijet za americkými špičkami s náměstky, ne?

Vzal jsem náměstka ministra zahraničí Povejšila, který byl velvyslancem v NATO i velvyslancem v Bruselu. Je to jeden z našich nejzkušenějších diplomatů. Dále pana náměstka ministra obrany Landovského. Oba jsou perfektně jazykově vybavení, což je také důležité. Byli se mnou lidé, kteří jsou ve svých oborech odborně zdatnější než já, což je můj způsob práce.

Protokolárně by ale jistě působilo lépe, kdyby proti ministrům seděli ministři, ne?

Já ale nejsem protokolární člověk. Proto mě také štvalo, že jsem pistoli z Uherského Brodu nemohl Donaldu Trumpovi sám předat a vytiskl jsem si na hotelu aspoň její obrázek. Dal jsem mu tu fotku do ruky společně s mailem, který jsem psal 17. ledna 2016, kdy ještě nebyl ani vítězem primárek. Tehdy jsem našim lidem psal: Uvidíte, ten člověk to vyhraje. A oni: Ne, proti Hillary nemá šanci. Vzal si ho.

Závěrečný den vaší návštěvy jste měl setkání s americkými novináři. Přišel vůbec nějaký? A co je případně zajímalo?

Byl tam třeba Washington Post. Celkově to bylo o politice, o vztazích, o Evropě, o Číně... Byl tam Wall Street Journal, to bylo taky o Číně, o kybernetické bezpečnosti, o Huawei a podobných tématech.

Až přiletíte do Prahy, budete muset začít řešit řadu domácích problémů. Je tu razie žalobců v kauze možné korupce mezi firmou Kapsch a ÚOHS, policie se zajímá o prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka…

(skáče do řeči) Ale to já vůbec řešit nebudu. Určitě ne. To jsou věci, které nejsou dobré, a mně se to samozřejmě výsostně nelíbí. O Kapschi jsem se v minulosti vyjadřoval xkrát. Jejich první kontrakt byl nestandardní, nevýhodný. Protože byl nevypověditelný, tak jsme usilovali o slevu a dosáhli jí. O deset milionů ročně. Když jsme tam nastoupili, kontrakt vlastně nebyl ani k nalezení. V transparentním tendru teď Kapsch zkrátka nevyhrál. Já nevím, co se stalo, jaký přesně je důvod té akce. Pokud vím, podezřelí jsou spíš na ÚOHS a v Kapschi.

Pan Faltýnek tam má figurovat jako svědek. Ale samozřejmě to nepůsobí dobře. Ke mně se Kapsch také pokoušel dostat, já je odmítl vůbec jen přijmout. Byla to záležitost pana ministra dopravy Ťoka. Uvidíme, já to určitě řešit nebudu, nemám tam co řešit. Policie i státní zastupitelství jsou nezávislé, je potřeba to urychleně objasnit, aby se rozptýlily jakékoli obavy, že tam… Já založil protikorupční hnutí. A nejsem dnes schopen, když je tam tři a půl tisíce členů, každého kontrolovat. Ale vždycky jsem říkal, že pokud někdo něco takového udělá, bude muset jít pryč.

Kromě Faltýnka se policie zajímá i o brněnského radního za ANO Jiřího Švachulu, který je za vaše hnutí členem dozorčí rady ČD Cargo a v rámci antimonopolního úřadu funguje jako člen rozkladové komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně…

(skáče do řeči) Toho jsem nechal okamžitě vyhodit. V pondělí ho Ťok vyhodí z dozorčí rady ČD. Já ani nevím, kdo to je, já ho snad ani neznám. Ten člověk údajně nemá dobrou pověst. Nevím, proč byl u nás, proč ho tam ta krajská organizace držela. Samozřejmě jsem všem vynadal, protože nám to kazí jméno. Já se tu mohu snažit od rána do večera dělat cokoli pro naši zemi a lidi, a když se pak stanou takové věci, tak si lidi řeknou: No, co to je? Ale znovu opakuji, že pokud se prokáže nějaká korupce, tak se hnutí musí zbavit kohokoli.

Takže třeba i vašeho prvního místopředsedy Faltýnka?

Samozřejmě.

Další kauzou, která Českem rezonovala v době vaší návštěvy Spojených států, bylo pěvecké vystoupení s kytarou šéfa Sněmovny Radka Vondráčka na pultíku jednacího sálu. Nejprve tvrdil, že se nic nestalo a že se k tomu hrdě hlásí, pak jste ho vyzval k omluvě a on se nakonec omluvil. Tím pro vás celá věc končí?

Ano, jasně. Ten sál byl tehdy v rekonstrukci. Já bych to takto nikdy neudělal, ale co na to říct? Byla to klukovina. Jsou to hlouposti, které vypadají špatně.

Kdy navštívíte prezidenta Miloše Zemana, abyste ho o výsledcích své cesty do Spojených států informoval? Neobáváte se, že bude rozmrzelý, protože sám o audienci u Donalda Trumpa usiloval marně?

Ne, myslím, že pan prezident to uvítal. On si teď i nastavil novou komunikaci s americkým velvyslancem, přišli s tou byznys konferencí. Z návštěvy Spojených států vyplynula řada konkrétních věcí, budu si jejich naplňování sledovat. Ne, že jsme byli v Bílém domě a tím to skončilo. Právě naopak!