Babiš zahajuje návštěvu USA. Trumpa pochválil za to, že vyjednává s Kimem

Spojené státy by podle Babiše měly využít svého vlivu a statusu stálého člena Rady bezpečnosti OSN k tomu, aby pomohly dojednat mír v Sýrii. Kromě kritiky režimu prezidenta Bašára Asada je také nezbytné komunikovat s jeho představiteli a „zapojit všechny státy, které by do toho mohly mluvit“, řekl premiér agentuře AP. Zahraniční politika Evropské unie není podle něj dostatečně vlivná, aby mohla Blízký východ ovlivnit.

AP píše, že předmětem sporu mezi USA a evropskými zeměmi včetně České republiky je obchodní politika Washingtonu. Trump rozhořčil mnoho Evropanů zavedením cel na ocel a hliník, hrozí navíc cly na dovoz evropských automobilů, připomněla agentura. „Je nezbytné udělat všechno pro to, abychom se v tomto ohledu vyhnuli eskalaci,“ komentoval obchodní vztahy Babiš. „Je třeba o tom jednat. Doufejme, že rozhovory skončí řešením přijatelným pro obě strany, abychom se vyhnuli obchodní válce,“ dodal.

Babiš a Trump se na kauze Huawei shodnou

Babiš a Trump by podle americké agentury měli najít shodu v otázce kybernetické bezpečnosti, protože české úřady stejně jako USA varovaly před používáním hardwaru a softwaru čínských firem Huawei a ZTE. „Bylo by dozajista špatné, kdyby kriticky důležitá státní infrastruktura byla závislá na technologiích, které mohou být napojeny na stát sledující politické cíle,“ řekl Babiš.

Předseda české vlády odletěl v úterý do USA, kde ve středu návštěvu zahájí jednáním v Americké obchodní komoře a zavítá na Marylandskou univerzitu. V první den návštěvy se Babiš chce věnovat tématům vědecké spolupráce mezi Českem a USA.

Premiér představí českou Národní inovační stategii. Bude jednat mimo jiné o možnostech spolupráce při financování výzkumu mezi Grantovou agenturou ČR a americkou Národní nadací pro vědu. Jednání v obchodní komoře se budou účastnit i zástupci společnosti Bell Helicopter, která je mezi zájemci o dodávku 12 víceúčelových vrtulníků pro českou armádu.

Babiš dostal rovněž pozvání k návštěvě americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Není zatím jasné, kdy tam zavítá. Hlavním bodem jeho cesty bude čtvrteční setkání v Bílém domě s Trumpem.

Podle vyjádření Bílého domu budou jednat o posílení dvoustranných vztahů, o potřebě společně čelit globálním výzvám, včetně problémů kybernetické a energetické bezpečnosti, a o vzájemném obchodu.