Míří Havlíček do vlády? Babišova cesta do USA možná zamíchá kartami

Podle jedné varianty by mohl v čele ministerstva průmyslu a obchodu nahradit Martu Novákovou, která premiéra rozezlila nešťastnými výroky o cenách mobilních dat. Druhá verze spekuluje, že by se Havlíček stal vicepremiérem pro ekonomiku.

Babiš to včera po dotazu MF DNES nechtěl komentovat, ale pro Havlíčka, který mu pomáhá s projektem Česká republika – země pro budoucnost, měl jen slova chvály. „Celý život se kolem sebe snažím hledat lidi, kteří jsou schopnější než já. Jsem rád, že mi pan Havlíček velice pomohl odřídit Radu pro vědu, výzkum a inovace, zároveň je předsedou Asociace středních a malých podniků a živnostníků. Takže je to člověk, který mi zásadním způsobem pomáhá. Ale má svůj byznys a zatím to na stole není,“ řekl o Havlíčkově vstupu do vlády Babiš.

Sám Havlíček věc také komentovat nechtěl. „Teď děláme inovace. Potřebujeme nejenom v Americe představovat Česko jako zemi budoucnosti. Dostat inovační strategii do realizační podoby je nesmírně náročné. Ta agenda je nadresortní,“ konstatoval pouze.

Nabídku už Havlíček jednou odmítl

Havlíček už v minulosti nabídku na ministerský post dostal. V listopadu 2017 zdvořile odmítl možnost stát se šéfem resortu průmyslu a obchodu. Pro ČTK to okomentoval slovy: „Nabídky si velmi vážím, je to velkorysé, nemohu ji ale přijmout. Nikoliv proto, že bych nechtěl pomoci, ale proto, že mi to nedovolují moje aktivity. Jako vlastník několika firem bych byl okamžitě ve střetu zájmu, navíc jsem extrémně vytížen jak v rámci podnikatelského, tak akademického prostředí.“

Ministryně Nováková vzbudila v polovině února rozpaky, když v rozhovoru pro Českou televizi bránila ceny nastavené telefonními operátory slovy: „Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat.“

Premiér Babiš Novákovou obratem za její slova zkritizoval. „Výrokům paní ministryně nerozumím a nesouhlasím s nimi,“ uvedl tehdy s vysvětlením, že slova ministryně byla podle něj vůči českým spotřebitelům nešťastná. Později svou rétoriku ještě přiostřil a označil některé její výroky za nepřijatelné.

Další kontroverze vyvolal také rozhovor Novákové ze začátku tohoto týdne, který vyšel na serveru Sputnik. Ten mediální odborníci považují za proruský.

Nešťastné vyjádření ve prospěch mobilních operátorů stálo v minulosti ministerské křeslo také Jana Mládka. „V případě českých zákazníků je roaming elitářská záležitost. Pokud pro pět procent zákazníků zlevníme cenu dat, doplatí na to zbývajících 95 procent, kteří nikam necestují,“ zastal se tehdy Mládek operátorů a po vlně kritiky byl premiérem Bohuslavem Sobotkou z funkce odvolán.