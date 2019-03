Babiš ukončil návštěvu USA. Uctil oběti 11. září, jednal v Kongresu

10:56 , aktualizováno 10:56

Český premiér Andrej Babiš zakončil svou cestu do Spojených států amerických. Na závěr uctil ve Washingtonu památku obětí teroristického útoku z 11. září 2001. Také jednal s členy skupiny přátel ČR v Kongresu, které pozval do Česka. V noci na sobotu pak Babiš spolu s manželkou odletěl zpátky do Prahy.