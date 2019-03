Americký prezident Trump přijal v Bílém domě českého premiéra Babiše

Trump s manželkou Melanií přivítali Babiše s jeho ženou Monikou u jižního sloupoví Bílého domu, společně se přesunou ke zhruba dvacetiminutovému jednání do Oválné pracovny. Je to poprvé od roku 2011, kdy je předseda české vlády na návštěvě v sídle amerických prezidentů. Na schůzku naváže jednání české a americké delegace, které by mělo trvat asi tři čtvrtě hodiny.



Babiš chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z Evropské unie. Podle českého premiéra by takový krok poškodil také českou ekonomiku. Názor zastávaný většinou evropských zemí ve středu podpořili i členové Americké obchodní komory, s nimiž se ministerský předseda sešel.

Dalším tématem jednání by měla být spolupráce v oblasti obrany. Babiš před novináři ve Washingtonu v této souvislosti mluvil o možnosti zbrojních nákupů pro českou armádu, mimo jiné o zájmu české armády o víceúčelové vrtulníky, kde mezi možnými dodavateli jsou i dvě americké společnosti.

Babiš se podle svých slov na jednání v Bílém domě pečlivě připravil. „Na setkání jsem se připravoval dlouhodobě. Díval jsem se na statistiky a čísla. Vím jaké je obchodní saldo mezi evropskými státy a USA, mezi evropskými státy a Čínou i jak jsme na to my. Některé evropské státy z toho mají obrovskou výhodu, jiné menší. Chápu prezidenta Trumpa, že se mu to nelíbí,“ uvedl ve čtvrtek Babiš.

Je to velká událost i pro mě, řekl Babiš před schůzkou

Ve středu však připustil, že je ze schůzky s americkým prezidentem nervózní. „Samozřejmě je to velká událost i pro mě. Nebudu skrývat, že jsem z toho trošku nervózní. Ale uvidíme, jak to proběhne. Myslím, že to je důležité hlavně pro Českou republiku, že to není o mně. Tak snad tam neuděláme ostudu,“ uvedl pro MF DNES.

Na americké straně zasednou při setkání Trumpa s Babišem v Bílém domě například ministr zahraničí Mike Pompeo, viceprezident Michael Pence nebo Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Český premiér si s sebou přivezl místopředsedu vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka a náměstky ministerstev zahraničí a obrany Martina Povejšila s Jakubem Landovským.

Babiš bude Trumpovi tlumočit také pozvání do Česka od prezidenta Miloše Zemana. Před odletem do USA řekl, že by mohl Trumpovi nabídnout Česko jako možné místo pro případný summit amerického prezidenta s jiným světovým státníkem, podobně jako se v roce 2010 v Praze sešli tehdejší prezidenti Spojených států a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv.