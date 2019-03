Švachula přišel o místo v dozorčí radě ČD Cargo, řeší ho i radnice

Švachula byl dosud řadovým členem dozorčí rady nákladního dopravce, k jeho odvolání vyzval premiér Andrej Babiš. Ten je zároveň předsedou hnutí ANO a prohlásil, že tyto kauzy politický subjekt poškozují.

Dalším krokem může být rozpad koalice, která centrální brněnské části vládne. Nevylučuje to starosta Vojtěch Mencl z ODS. Koalici tvoří ODS, KDU-ČSL a ANO, o její budoucnosti se má jednat večer.

„Myslím si, že nejsme v situaci, kdy by stačilo vyměnit člověka za člověka. Ta reakce ze strany hnutí ANO musí být hlubší,“ řekl Mencl. Nic přesnějšího ale neuvedl.

Pochybnosti zasahují do minulého volebního období, kdy byl Švachula místostarostou a měl na starosti investice. ODS byla v opozici a radnici vedlo Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a Strana zelených.

Městská část bude vystupovat jako poškozená strana

Městská část Brno-střed se chce po policejním zásahu na radnici přihlásit v trestním řízení v pozici poškozeného. Podle tajemníka Petra Štiky radnice vyčíslí zpětně objem zakázek, kterých by se mohlo týkat nějaké pochybení.

Policie zasahovala na radnici minulý týden a zajímala se hlavně o zakázky investičního odboru. Obvinila devět lidí, pět skončilo ve vazbě včetně radního Jiřího Švachuly a vedoucího odboru investic Petra Liškutina (oba ANO).

Podle Štiky je prošetřování a objasnění celé situace na straně policie. „My se budeme snažit vyčíslit objem zakázek, kterých by se to mohlo týkat, protože se chceme přihlásit k trestnímu řízení v pozici poškozeného,“ uvedl Štika. Počet zakázek ani čísla zatím neodhadoval.

Podle něj také radnice prověří všechny aktuální investiční akce, které se konají.

„Chceme mít jistotu, aby nevznikla další škoda. Jedná se o desítky veřejných zakázek za několik uplynulých let. Budeme to dělat i u menších zakázek, abychom věděli, že sjednané ceny jsou pro městskou část výhodné,“ podotkl Štika.

Podle něj se zastaví na čas všechny investiční akce. „Budeme dělat jen havarijní opravy. Jinak pozastavíme a zmapujeme všechny realizace veřejných zakázek v investiční oblasti i v realizaci běžných plánovaných oprav a údržby bytových domů,“ dodal Štika.

Obviněným hrozí přes deset let

Pozastaví se například pasportizace bytových domů. Žádné velké nebo zásadní investiční akce to podle něj nejsou.

Policie zasahovala na radnici městské části Brno-střed od čtvrtečního do sobotního rána. Zajímala se především o zakázky investičního odboru. Policie viní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Kromě Švachuly a Liškutina skončili ve vazbě také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Čtyři obvinění jsou na svobodě, dva spolupracují. Hrozí jim tresty od 10,5 roku do 16 let.

„Sazba, kterou jsou ohroženi, vychází z toho, že u všech jde o přijetí úplatků nebo úplatkářství v té vyšší kvalifikaci, kde hrozí sazba od pěti do 12 let. Ale vzhledem k tomu, že je to organizovaná zločinecká skupina, tak zákon stanoví, že horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu a ukládá se trest v horní polovině takto stanovené sazby,“ vysvětlil dozorující státní zástupce Radek Mezlík.

Hnutí ANO zároveň oznámilo, že vyzve zadrženého Petra Liškutina ke složení mandátu zastupitele Brna-Ivanovic, kde je i místostarostou.

Státní zástupce a soudce vysvětlují důvody uvalení vazby: