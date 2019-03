Členství v NATO je závazek, Aliance čelí novým výzvám, prohlásil Babiš

14:31 , aktualizováno 14:31

Česko chápe členství v NATO jako aktivní závazek spoluodpovědnosti za ostatní země, aliance by měla být schopna čelit novým výzvám jako je kybernetická bezpečnost či dezinformační kampaně. Ve Varšavě to prohlásil český premiér Andrej Babiš na úvod oslav výročí vstupu Česka, Polska, Maďarska a Slovenska do NATO.