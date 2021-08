Kšefty s potvrzeními o očkování jedou v USA ve velkém. Padělek je za sto dolarů

Potvrzení o očkování, které může mít podobu malé papírové kartičky, vyžadují v USA například stovky univerzit, v New Yorku nebo v San Francisku je doklad o očkování zapotřebí pro vstup do restaurací, kaváren, barů či posiloven. To však nic nemění na tom, že mezi lidmi přetrvává vysoká míra nedůvěry v očkování. A právě na nedůvěřivce cílí výrobci padělků.



Padělek stojí okolo 2000 korun

Falešné doklady o očkování jsou k dostání na nejrůznějších internetových plaftormách, nákupním portálem eBay počínaje a aplikací pro zasílání zpráv WhatsApp konče. Provozovatel účtu Covid19vaccinecardsss na síti Instagram zareagoval během několika sekund, když redaktoři BBC předstírali, že mají o padělek zájem.



Osoba nebo skupina, která za účtem stojí, pak BBC nabídla, aby se přihlásila do zašifrované aplikace pro posílání zpráv a zaplatila 100 dolarů (zhruba 2200 Kč) za „zaregistrovanou“ kartu buď s logem amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nebo britského zdravotnického systému NHS.

Platba za tuto službu mohla být provedena přes aplikaci ApplePay nebo kryptoměnou bitcoinem, potvrzení by pak bylo „diskrétně“ doručeno do 24 hodin. „Vaše potvrzení bude uloženo do databáze. Nedělejte si starosti, jsou to velmi kvalitní originální potvrzení,“ tvrdil provozovatel tohoto účtu novinářům BBC.

Tento měsíc celníci v Memphisu ve státě Tennessee a v Anchorage na Aljašce zabavili 6000 falešných potvrzeních o očkování, která byla dodána z Číny a byla určena adresátům po celých USA. Kartičky měly logo CDC a podobaly se opravdovým potvrzením. Úředníci si však při bližším pohledu povšimli, že jsou na nich překlepy a že tisk je nevalné kvality.

Jennifer, která pracuje jako hlavní barmanka ve vyhledávané newyorské hospodě Peculier Pub, se zatím nesetkala s problémy, ale myslí si, že pro personál baru by bylo velmi obtížné falešné potvrzení odhalit. Dokument může mít v New Yorku podobu papírové kartičky vydané zdravotními úřady či pouze fotografie tohoto dokumentu.

„Je to vytištěné a píše se tam rukou pouze datum. Jak mám znát člověka, který vás očkoval, nebo místo, kde jste se nechali očkovat? Po celých USA jsou stovky a tisíce vakcinačních míst, lidé se mohou nechat očkovat i doma,“ uvedla Jennifer.

Zároveň přibývá lidí, kteří byli přistiženi, jak se prokazují falešnými potvrzeními. To byl případ floridského páru, který se těmito padělky pokoušel prokázat při vstupu na Havaj, čímž porušil tamní pravidla pro cestování. Páru nyní hrozí pokuta 8000 dolarů (zhruba 174 000 Kč), maximálním trestem je však odnětí svobody. Kvůli kvetoucímu trhu s padělky FBI varovala, že nepovolené použití razítek vládních úřadů je trestný čin.