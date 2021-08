Do restaurace s očkováním už i v San Francisku. Nařízení platí od konce srpna

„Mnohé podniky v San Francisku už potvrzení o dokončeném očkování po svých zákaznících požadují už nyní, protože jim jde o zdraví jejich zaměstnanců, zákazníků i zdraví tohoto města,“ oznámila ve čtvrtek starostka San Franciska London Breedová.

Plošné nařízení začne platit v pátek 20. srpna a dotkne se i zaměstnanců. Ti ale budou mít dva měsíce na to, aby si očkování stihli zajistit, a nepřišli tak o místo. Potvrzení při vstupu do podniku nebudou muset mít děti mladší 12 let ani lidé, kteří očkováni být nemohou. Možné budou i další výjimky.

Nové nařízení se vztahuje mimo jiné také na vybraný zdravotnický personál, včetně lékárníků a zubařů. „Očkování je naše cesta ven z pandemie a také cesta zpátky k životu, který můžeme trávit všichni bezpečně spolu,“ uvedla Breedová ve svém prohlášení. Prokázat se pouze negativním testem tak již nebude možné.

K podobným krokům přistoupilo i město New York. Od 16. srpna se musí návštěvníci posiloven, restaurací či kaváren taktéž prokázat platným očkovacím certifikátem. V nejlidnatějším městě Spojených států ale bude stačit potvrzení o jedné dávce vakcíny. Podle agentury AP zvažuje podobné omezení i město Los Angeles.

Očkování nařizují také velké americké společnosti, například potravinářský gigant Tyson Foods či softwarový gigant Microsoft.

Očkování ve školách

Zpráva o novém opatření v San Francisku přišla jenom den poté, co guvernér Kalifornie Gavin Newsom oznámil povinnost očkování proti covidu-19 pro všechny zaměstnance státních i soukromých škol. Pokud očkování mít nebudou, budou se muset každý týden testovat.

V souvislosti se začátkem školního roku v řadě amerických států se mnohde také rozpoutal spor o to, zda má být povinné nošení roušek v učebnách. Školní rok v některých státech už začal, jinde začne ještě tento měsíc.

Spojené státy zažívají opět výrazný nárůst počtu případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Podle agentury Reuters se tam za dva týdny denní přírůstky téměř zdvojnásobily a jsou nejvyšší za předchozích šest měsíců. Nejhorší je situace na jihu USA, mimo jiné v Arkansasu, Louisianě, Texasu a na Floridě, kde se jednotky intenzivní péče nemocnic blíží maximální kapacitě.