Nová strana nebude. Trump chce republikánům získat Sněmovnu reprezentantů

Zprávu přinesla s odvoláním na Trumpův akční výbor agentura Reuters.

„Prezident Trump souhlasil, že bude spolupracovat s lídrem McCarthym, aby pomohl Republikánské straně získat většinu ve sněmovně,“ uvedl v prohlášení Trumpův politický akční výbor Save America (Zachraňme Ameriku). Setkání se podle něj uskutečnilo v exprezidentově floridském letovisku Mar-a-Lago a „bylo velmi dobré a srdečné“.

Podle Reuters byla schůzka aktem usmíření obou jejích protagonistů. McCarthy po výtržnostech Trumpových přívrženců v budově Kongresu ze 6. ledna uvedl, že za tuto událost nese zodpovědnost tehdy dosluhující prezident.

Trump si pak podle zdroje obeznámeného se situací kvůli tomu v soukromí na McCarthyho stěžoval svým poradcům. Kalifornský kongresman později otočil a prohlásil, že Trump dav ke vtrhnutí do Kapitolu nevyprovokoval.

Trumpovi poradci tvrdí, že exprezident zvažuje založení vlastní strany. Pokud by se tak stalo, mělo by to pravděpodobně zničující dopad na vyhlídky republikánů v jakýchkoliv budoucích volbách. Dnešní schůzka s McCarthym podle Reuters naznačuje, že Trump tuto myšlenku prozatím odložil.

Demokraté si sice po listopadových volbách udrželi ve Sněmovně reprezentantů většinu, ale tu nejtěsnější, jakou měla jedna z politických stran za minulé dvě desetiletí - mají 222 křesel, zatímco republikáni 212.

Příští volby do amerického Kongresu se uskuteční v listopadu 2022. Američané v nich budou rozhodovat o obsazení celé Sněmovny reprezentantů a zhruba třetiny Senátu.