Americký hřbitov odmítl pohřbít černocha, ředitel se musel omluvit

Ve čtvrtek se správa hřbitova Oaklin Springs sešla, aby změnila kupní smlouvu, podle níž směly na hřbitově být pochovány pouze „bělošské lidské bytosti“. Vdova po policistovi Darrellu Semienovi odepření hřbitovního místa kvůli barvě pleti označila za políček, zatímco ředitel hřbitovní správy uvedl, že o otřesném předpisu správa nevěděla.

Pětapadesátiletý Semien působil jako zástupce šerifa v Oberlinu, asi 320 kilometrů západně od New Orleans. V neděli zemřel na rakovinu. Když se jeho vdova Karla Semienová spolu s dětmi pokusila koupit hřbitovní místo v Oaklin Springs, tamní zaměstnankyně jí řekla, že hřbitov je „jen pro bílé“.

„Dokonce měla na psací podložce dokumenty, které mi ukázala, aby doložila, že tam smí být pohřbeni pouze běloši,“ uvedla v úterý Semienová na facebooku s tím, že v roce 2021 je těžké podobné věci vůbec uvěřit.

„Byla to obrovská facka, pěst do břicha,“ řekla Semienová televizi CBS News. „Prostě ho to ponižovalo. Víte, že ho tam nesmíme pohřbít, protože je černoch,“ dodala.

Ředitel správy hřbitova Creig Vizena označil staré pravidlo za „hloupé“ a „hrozné“ a ve čtvrtek americkým médiím řekl, že si ustanovení nikdo ze správy v dokumentech dříve nevšiml. Zároveň vyzval další hřbitovy na jihu Spojených států, aby se podívaly, zda ve svých předpisech nemají podobná rasistická nařízení.

Zaměstnankyně hřbitova, která vdově po policistovi odmítla prodat místo, byla Vizenova 81letá teta. Vizena deníku Atlanta Journal-Constitution řekl, že byla poté propuštěna.

USA zakázaly rasovou diskriminaci před více než 50 lety

Incident se stal více než 50 let poté, co Spojené státy přijaly Zákon o občanských právech (Civil Rights Act). Legislativa přijatá v roce 1964 zakázala rasovou diskriminaci a ukončila segregační zákony, které platily převážně v jižních státech USA a jsou neoficiálně známé jako Zákony Jima Crowa, což bylo kdysi hanlivé označení Afroameričanů.

Semienův nekrolog uvádí, že sloužil u místní policie 15 let. Byl také pěstounem a za posledních 16 let vychovával 72 dětí.

Vizena rodině zesnulého nabídl, jedno ze svých soukromých míst na hřbitově. Ta to však odmítla s tím, že nebožtíka raději pochová dále od domova. Nyní rodina obvolává další hřbitovy, kde by mohla policistu pochovat. Má však prý pocit, že se nejprve musí zeptat: „Je na vašem hřbitově povoleno pohřbívat černochy?“