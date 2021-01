Biden v rámci boje proti rasismu zatrhl spolupráci se soukromými věznicemi

„Existuje široká shoda na tom, že náš současný systém masového věznění stojí naši společnost a komunity značné náklady a potíže, ačkoli větší míru bezpečí nevytváří,“ vysvětluje americký prezident v nařízení. „Abychom snížily míru uvěznění, musíme omezit pobídky založené na zisku a to tak, že budeme postupně ukončovat závislost federální vlády na soukromě provozovaných zařízení pro kriminální zadržování,“ uvedl Biden.

Na základě výnosu nemá ministerstvo spravedlnosti obnovovat smlouvy se soukromými věznicemi. Nicméně veškeré vládní kontrakty s vězeňskými firmami tímto nekončí. Výnos se totiž nevztahuje na ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které využívá služeb soukromých zařízení k zadržování nelegálních přistěhovalců.

Federální úřad pro věznice se již v posledních měsících rozhodl některé smlouvy se soukromými podniky neobnovovat. To proto, že se počet vězňů v nápravných zařízeních snížil. Tisíce vězňů se tak měly možnost dostat se do domácího vězení kvůli pandemii koronaviru. Podle společnosti GEO Group, která věznice provozuje, je tak Bidenův příkaz zbytečný.

„Vzhledem ke krokům, které Federální úřad pro věznice již oznámil, představuje dnešní výnos pouze politické prohlášení, které by mohlo mít závažné negativní a nezamýšlené důsledky, včetně ztráty stovek pracovních míst a negativního ekonomického dopadu na komunity, kde se naše zařízení nacházejí, a které již zápasí o ekonomické přežití kvůli pandemii koronaviru,“ uvedl v prohlášení mluvčí skupiny GEO.

Svobodná země za mřížemi

Bidenův krok však vzbudil částečně negativní hlasy i na „druhé straně barikády“. Podle amerických neziskových organizací by nový prezident Biden mohl v tomto ohledu udělat ještě víc.

„Dnes podepsaný dokument je důležitým prvním krokem k uznání způsobené škody a k přijetí opatření k nápravě. Avšak prezident Biden je povinen udělat více, zejména s ohledem na jeho historii a sliby, které dal,“ komentoval David Fathi, ředitel vězeňského projektu Americké unie občanských svobod.

Vězni k volbám nemohou Američtí vězňové, na rozdíl třeba od těch českých, nemohou volit. Výjimku představují akorát státy Maine a Virginie. V některých státech mají soudy možnost odebrat volební právo lidem i na dobu poté, co si trest odpykali.

V soukromých zařízeních je pouze zhruba devět procent všech amerických vězňů. Přitom mají Spojené státy nejvyšší počet uvězněných lidí na světě a nejvyšší míru vězňů na obyvatele. Podle webu Statista bylo v červnu 2020 za mřížemi amerických nápravných zařízení více než 2,12 milionů lidí. Vězeňský systém stojí americké daňové poplatníky 81 miliard dolarů (více než 1,7 bilionů korun) za rok.

Světové neziskové organizace jako Human Rights Watch nebo Vera Institute of Justice dlouhodobě upozorňují, že podstatná část vězňů vězí v amerických kriminálech kvůli nenásilným činům. Iniciativa Prison Policy navíc uvádí, že zhruba 555 tisíc lidí je ve vězení, aniž by před tím byli obviněni nebo usvědčeni, a to z toho důvodu, že si nemohou dovolit zaplatit kauci. Mediánová hodnota kauce za zločiny představuje deset tisíc dolarů (téměř 215 tisíc korun).

Neslibuji, že to můžeme ukončit zítra, ale slibuji, že budeme progresivně pokračovat v potírání systémového rasismu. Joe Biden prezident Spojených států

Systémový rasismus jako metla Ameriky

Výnos o ukončení spolupráce se soukromými věznicemi podepsal Biden spolu s řadou dalších nařízení. Nový americký prezident si v nich klade za cíl vymýcení systémového rasismu.

„Neslibuji, že to můžeme ukončit zítra, ale slibuji, že budeme progresivně pokračovat v potírání systémového rasismu,“ nechal se slyšet Biden před podepisováním dokumentů. „Každá část Bílého domu i federální vlády bude součástí tohoto úsilí,“ dodal prezident.

Na základě výnosů má ministerstvo spravedlnosti rovněž řešit diskriminaci v oblasti bydlení. Vyhláška má usilovněji prosazovat zákon o spravedlivém bydlení z roku 1968, který zamezuje diskriminaci při koupi domu. Rezort tak bude muset přehodnotit své předchozí aktivity pod vedením Donalda Trumpa, které se snažily oslabit některé možnosti vymáhání tohoto zákona, píše New York Times.

Biden svými podpisy rovněž doporučuje federální vládě aby respektovala suverenitu indiánských kmenů, a aby se distancovala od diskriminace asijsko-americké a tichomořské komunity. Nevraživost vůči těmto skupinám obyvatel podle Bidena narůstá od chvíle rozšíření pandemie z Číny do Spojených států.