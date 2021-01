Americká dopravní čísla za první pololetí loňského roku hovoří nepříjemnou řečí. Na silnicích zemřelo 16 650 Američanů, což zní na první pohled dobře, protože předchozí rok jich ve stejném období zemřelo 16 988.



Jenže to má háček. Byl by to úspěch, nebýt koronaviru. Amerika seděla doma, protože na velkých částech země byl lockdown, lidé pracovali z domova, nevozili děti do školy nebo omezili nákupy a výlety. Tudíž omezili i ježdění autem.