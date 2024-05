Carlson má pořad v ruské televizi. V prvním díle řešil klíšťata jako biozbraň USA

Podle ruských médií je pořad společným projektem Carlsonovy televize a Rossija 24, ve kterém moderátor hodlá zpovídat ty jedince, kteří mají „alternativní názory od mainstreamu“.

Podle portálu The Moscow Times lze epizody kromě samotné ruské televizní stanice vidět na platformě Smotrim.ru, bez ruského překladu jsou dostupné na jeho anglickém YouTubovém kanálu. První epizoda se týkala klíšťat a rizika boreliózy. Zaznělo v ní, že za nemoc mohou Spojené státy a jejich údajné biologické zbraně.

Carlson je bývalý moderátor stanice Fox News, odkud minulý rok odešel. Jeho show dokázala přilákat 3,3 miliony Američanů a byl tak jedním z nesledovanějších na americké mediální scéně.

Carlson na něm šířil výrazně protiukrajinské názory, Ukrajinu například nazval klientským státem amerického ministerstva zahraničí a jejího prezidenta Volodymyra Zelenského označil za nebezpečného autoritáře a diktátora. Moderátor se díky tomu stal miláčkem ruských prokremelských médií.

V únoru se dostal pod značnou kritiku za uskutečnění rozhovoru s Putinem. Podle pozorovatelů poskytl šéfovi Kremlu neregulovaný prostor pro šíření ruské propagandy. Někteří, jako bývalá ministryně zahraničí Hilary Clintonová, jej nazvali Putinovým „užitečným idiotem“.

Kreml uvedl, že svolil k rozhovoru prvnímu se západním novinářem, protože Carlsonova pozice se „odlišuje“ od ostatních západních médií. Moderátor tvrdil, že chtěl uskutečnit rozhovor s Putinem, protože žádný jiný západní novinář o to nežádal. Řada západních médií to rozporovala s tím, že Kreml jejich žádosti odmítl, zřejmě protože nechtěl jít do skutečně kritického rozhovoru.

Putin sám se Carlsonovi po interview vysmál, že čekal ostřejší otázky. Carlson zase v rozhovoru s americkým komentátorem Lexem Fridmanem zpětně označil Putinovo odůvodnění invaze jako snahu o „denacifikaci Ukrajiny“ za „nejhloupější věc, kterou jsem kdy slyšel“. Západ i Kyjev opakovaně odmítají nepodložené osočení Moskvy, že Ukrajině vládnou nacisté.