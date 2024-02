Učitelé mají využívat interview s Putinem, třeba při výuce spolehlivých zdrojů

„Rozhovor je cenným zdrojem informací pro vzdělávací systém a může být užitečný pro ruskou pedagogickou obec v řadě témat, od dějepisu a společenských věd až po rozvoj dovedností kritického myšlení a mediální gramotnosti,“ doporučili úředníci učitelům v Uljanovské oblasti.

Dvouhodinovou diskusi amerického moderátora se šéfem Kremlu lze podle nich použít také k „vlastenecké výchově dětí a mládeže“, pomoci studentům „identifikovat spolehlivé zdroje informací“, podpořit „národní identitu studentů“ a „pěstovat optimismus v jejich budoucnost a budoucnost Ruska“.

Dětem, jejichž blízcí příbuzní se účastní války na Ukrajině, kterou Kreml nazývá speciální vojenskou operací, může zase rozhovor podle úřadů „pomoci podpořit a posílit jejich duševní zdraví“.

„Debata představuje jedinečný pohled na světovou politiku, který přispívá k formování pocitu národní identity a pochopení postavení Ruska na světové scéně,“ uvádí se v dokumentu zaslaném učitelům podle portálu Meduza.

Putin v rozhovoru z počátku února tvrdil, že Ukrajina patří mezi „historická území“ Ruska, a příčiny ruské invaze hledal v éře Kyjevské Rusi v devátém století. Kromě toho prohlašoval, že je nemožné, aby Rusko bylo na Ukrajině poraženo. Ruský prezident také odmítl, že by Rusko mohlo napadnout i další země východní Evropy, jako jsou Polsko či Lotyšsko.

Carlson podle Meduzy nedal Putinovi ani jedinou nepříjemnou otázku, jakkoli to před rozhovorem sliboval, a nechal ho, aby „vyprávěl to, co vždycky“.

Putin si během rozhovoru rovněž stěžoval, že jej Západ „oklamal“ a „vodil za nos“ údajnými sliby, že se NATO nerozšíří na východ, a domáhal se ukončení dodávek amerických zbraní Ukrajině ještě před zahájením případných jednání o míru. Tvrdil, že v ruské ekonomice „nic nezhroutilo“ a odmítl pokládat za problém rostoucí závislost Ruska na Číně.