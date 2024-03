Co znamená Ukrajinec? Ruské děti řeší kvíz podle rozhovoru Putina s Carlsonem

Putin v únoru asi dvouhodinové interview s Carlsonem zahájil třicetiminutovým výkladem o dějinách Ruska od 9. století, během kterého mluvil třeba o tom, že Ukrajina nemá tradici samostatné státnosti. To je teze, kterou Kyjev odmítá.

Školy po celém Rusku v příspěvcích na sociální síti VK (VKontaktě) historický kvíz nazvaný Od Rusi k Rusku označují za zábavný a poučný zároveň. V některých případech se ho účastnily i děti, kterým je jen šest nebo sedm let.

Na kvíz upozornil projekt Ně Norma, který sleduje indoktrinaci ruských dětí ideologií podporující ruskou invazi na Ukrajinu. Je rozdělený do několika bloků věnujících se například důvodům pro zahájení války proti sousední zemi, americkým protiruským sankcím nebo „přistoupení současných ukrajinských území k Rusku“. Děti odpovídají třeba na otázku, co ve 13. století znamenalo slovo „Ukrajinec“. Má jim to připomenout, že šlo o strážce hranic nebo někoho, kdo žil v pohraničí, a nikoliv o obyvatele státu jménem Ukrajina.

Na konci kvízu mají děti vymyslet otázku, jakou by položily prezidentu Putinovi.

Podle mluvčího projektu Ně Norma Dmitrije Cibirjova není překvapivé, že se Carlsonovo interview dostalo do škol vzhledem k tomu, v jak masovém měřítku se mu věnovala ruská státní média. Agentura Reuters podotýká, že není jasné, které části rozhovoru jsou v kvízu použité. Carlson, někdejší hvězda konzervativní televize Fox News, po něm čelil kritice, že byl vůči Putinovi mírný, a dokonce sám šéf Kremlu řekl, že by si býval přál tvrdší otázky.

Podle Cibirjova je tento kvíz pouze jedním z příkladů změn školních osnov po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Školy zavedly hodiny týkající se vlasteneckých témat, někdy je během nich navštěvují vojáci a váleční veteráni. Ně Norma v minulosti kritizovala například případy, kdy děti ve školách vyráběly svíčky vojákům na ohřátí v zákopech nebo pletly maskovací sítě.

Putin obyvatelům Ruska opakuje, že je důležité, aby se sjednotili v době války a v situaci, kdy jejich země čelí existenční hrozbě ze Západu. Loni poradce Kremlu Vladimir Medinskij vydal čtyři nové učebnice dějepisu pro studenty ve věku od 16 do 18 let, které odrážejí Putinův pohled na rozpad Sovětského svazu a příčiny války na Ukrajině.

Cibirjov agentuře Reuters řekl, že vzdělávací systém v Rusku je ve stále větší míře používán pro šíření propagandy s cílem „získat nové účastníky, nové dobrovolníky pro válku“. Cibirjov za nejhorší považuje to, že děti takto získávají „falešný pocit patriotismu“. Upozorňuje, že se v nich takto zakoření přesvědčení, které u nich může přetrvávat dlouhá léta.

9. února 2024