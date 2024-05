Putinovy výroky o mně? Nudné, to on je nelegitimní prezident, říká Zelenskyj

Ruský prezident v pátek prohlásil, že je třeba obnovit mírové rozhovory s Ukrajinou, jednání ale podle něj musí být vedena s legitimním vedením země. Zelenskyj podle názoru Moskvy už legitimitu nemá.

„Legitimita stávající hlavy státu vypršela,“ pronesl Putin na návštěvě v Minsku. Narážel tak na to, že mandát ukrajinského prezidenta by za normálních okolností vypršel tento měsíc, ale kvůli stannému právu vyhlášenému na začátku ruské invaze se teď v napadené zemi nové volby hlavy státu neuskuteční.

„Ukrajinci znají svou ústavu, znají zákony. Rozumíme, že tyto výroky nelegitimního prezidenta Ruské federace ohledně legitimity prezidenta Ukrajiny jsou, upřímně řečeno, nudné a nezajímavé,“ odvětil Zelenskyj na dotaz novinářů ze středoasijských zemí, zda ho znepokojují ruské výroky ohledně jeho setrvání v úřadu a jak na ně reagují Ukrajinci. Prezident poskytl interview žurnalistům v charkovské tiskárně, kterou před tím zdevastoval ruský vzdušný útok.

Ruské úřady a propagandisté v posledních měsících prohlašují, že po 20. květnu Zelenskyj ztratil legitimitu, neboť mu vypršel prezidentský mandát, poznamenal nezávislý portál Meduza. Ten už dříve napsal, že zpochybnit legitimitu Zelenského se snaží jen Rusové. Ani západní partneři, ani ukrajinská opozice legitimitu Zelenského nijak nezpochybňují, dodal.

Formálně Zelenského volební období skutečně vypršelo. Do úřadu byl totiž uveden 20. května 2019 a ústava omezuje toto období na pět let. Ale 108. článek ukrajinské ústavy praví, že prezident vykonává své pravomoci, dokud do úřadu nenastoupí jeho zvolený nástupce. A kvůli válce, kterou Rusko proti Ukrajině před více než dvěma lety rozpoutalo, Ukrajinci volby odložili. Ukrajinské zákony zakazují volby během stanného práva, napsala dříve agentura AP.

Putin, kvůli jehož setrvání ve funkci se měnila ruská ústava, se před pár týdny ujal dalšího šestiletého mandátu v čele země. Dlouholetý ruský vládce v březnu podle očekávání vyhrál volby, které ale podle západních zemí byly nesvobodné a chyběla v nich skutečná opozice. Na protest proti stavu demokracie v Rusku a jeho agresivní válce proti Ukrajině na letošní inauguraci chyběla řada západních diplomatů, včetně zástupců Evropské unie, Spojených států, Německa, Británie nebo Česka.