Putin radil, kdo má vést Ukrajinu místo Zelenského. Hleď si svého, reagoval Kyjev

Zelenského pětiletý mandát by za normálních okolností skončil letos 20. května. Kvůli válečnému stavu ale země neuskutečnila nové prezidentské volby. Šéf Kremlu na to opakovaně naráží při svém zpochybňování Zelenského legitimity. Při výzvě k obnově mírových rozhovorů uvedl, že jednání musí být vedena s legitimním vedením země, které podle Moskvy Zelenskyj nepředstavuje.

Nyní se Putin zaštítil i ukrajinskou ústavou, respektive článkem 111. Ten podle něj ustanovuje, že v případě nekonání prezidentských voleb prezidentská moc připadá na předsedu parlamentu.

Šéf Kremlu zároveň podotkl, že ústava zakazuje konání prezidentských voleb za válečného stavu. „To však neznamená, že jsou prezidentské pravomoci prodlouženy. A to je problém,“ zdůraznil. Dodal, že jde o jeho „předběžné posouzení“ a celá záležitost vyžaduje hlubší analýzu.

Portál Ukrainska Pravda ale podotýká, že v článku 111 nic takového není. Konkrétní článek stanovuje podmínky, za kterých může ukrajinský parlament prezidenta odvolat, například prostřednictvím impeachmentu nebo v případě, že „spáchal velezradu či další zločin“.

V následném článku 112 se uvádí, že v případě předčasného ukončení prezidentského mandátu prezidenta, ať už z důvodů uvedených ve článku 111 nebo jeho smrti, pravomoci prezidenta po dobu prezidentských voleb a nástupu dalšího prezidenta přechází na předsedu ukrajinského parlamentu.

Sám Stefančuk se vysmál Putinově výkladu. „Je skvělé, že se v Rusku čte ukrajinská ústava. Zvídavým čtenářům bych ale doporučil, aby se zdrželi selektivního čtení textu naší ústavy a věnovali pozornost čl. 108, odstavci 1: ‚Prezident Ukrajiny vykonává své pravomoci do doby, než se ujme úřadu nově zvolený prezident Ukrajiny’. V demokratických společnostech se tomu říká kontinuita moci. Tato ‚kontinuita‘ je však jiná než v Rusku, kde znamená ‚věčnost‘,“ uvedl Stefančuk.

Podle předsedy parlamentu Putinova slova jsou předvídatelná a nesmyslná. Znepokojuje jej, že i někteří ukrajinští poslanci je opakují.

Stefančuk doporučil Moskvě, ať se zaměří na vlastní ústavu a její dodržování. „O pro Rusko neuchopitelných zásadách demokracie nebo lidských a občanských právech ani nemluvím. Jen o té části, která říká, že Ruská federace přijímá opatření k udržení a posilování mezinárodního míru a bezpečnosti a k zajištění mírového soužití států a národů. Abychom přešli k věci, jedná se o článek 79.1.“

Zelenskyj už dříve označil výroky Putina ohledně legitimity prezidenta Ukrajiny za „nudné a nezajímavé“. Nezávislý portál Meduza v této souvislosti poznamenal, že zpochybnit legitimitu Zelenského se snaží jen Rusové. Ani západní partneři, ani ukrajinská opozice legitimitu Zelenského nijak nezpochybňují.

Putin čelí na Západě a Ukrajině kritice, že je diktátor, který si uzurpuje moc prostřednictvím nesvobodných voleb a potíráním opozice. V březnu vyhrál již popáté, poté co v lednu 2021 podepsal zákon, který mu umožňuje ještě dvakrát kandidovat na post hlavy státu. Prezidentem může být až do roku 2036. Řada jeho oponentů, kteří by mohli kandidovat proti němu, za podivných okolností zemřela.