Porazili jsme NATO, porazíme Islámský stát. Před Tálibánem stojí těžký úkol

„Nejsou tak drsní, jak si myslí. Porazili jsme armády z 36 zemí NATO, takže víme, že můžeme porazit a zabít Daeš (arabský termín pro IS), kdekoliv je najdeme,“ holedbal se listu The Times tálibánský veterán Mohammad, který dohlížel na šest zadržených bojovníků IS.

Čtyři Afghánci a dva Malajsijci se vzdali Tálibánu v průběhu noci po kábulských útocích. Tálibán se v ulicích města střetl s rivalskými islamistickými skupinami při snaze dostát pověsti ochránce bezpečnosti.

Podle Mohammada Tálibán nepotřebuje zprávy západních zpravodajských agentur ani sofistikovanou technologii, aby porazil IS. „Chceme jen, aby Američané odešli a my bychom se vypořádali s Daešem způsobem, jaký známe.“

Tálibán teroristický čin v Kábulu spáchaný afghánskou pobočkou IS známkou jako Islámský stát Chorasán (IS-K) odsoudil. Odmítl bezpečnostní pochybení s tím, že ochranu letiště mají na starost Američané.

Americký prezident Joe Biden slíbil strůjcům útoků odplatu. Američané v sobotu uvedli, že jednoho z nich zabili prostřednictvím dronu.

„Jsme to ale my,Tálibán, kdo je (Islámský stát - poznámka redakce) tady dodělá. Jako jsme dodělali Američany a všechny armády NATO,“ je přesvědčen Mohammad, který hrdě ukazuje svá zranění z francouzského náletu na hlavě a zádech a koleno provrtané americkou kulkou.

Pochybnosti o Tálibánu

Analytici Mohammedovo sebevědomí nesdílejí. Sebevražedné útoky už nyní způsobily kaňku na pověsti Tálibánu, jehož kritizují nejen Američané jako nedůvěryhodného partnera po ochranu evakuačních letů, ale i místní Afghánci.

„Když se Tálibán chopil moci, slíbil nám bezpečnost,“ řekl listu The Washington Post třiatřicetiletý Sadiq, který se nacházel v době výbuchu v blízkosti letiště. „Útoky ukazují, že selhali v dodržení slibu. Nevěřím, že jsou schopni zabránit další bombovým útokům.“

Od poslední doby, kdy byl Tálibán u moci před americkou invazí, se toho mnohé změnilo. Kábul se stal mnohem rozmáchlejším modernějším městem a Tálibán zvyklý mít kontrolu v rurálních oblastech se podle expertů se nezdá být připraven na těžký úkol, jaký představuje ochrana urbánního prostředí.

„Tálibán zjistí to, co afghánské a americké zpravodajské agentury: je velmi těžké identifikovat a zaměřit se na malé buňky, které mají dobrý operační provoz a zabezpečení uvnitř velkých městských oblastí,“ podotýká ředitel protiteroristického programu think-tanku Center for Naval Analyses Jonathan Schroden .

Islamistické hnutí navíc sužuje vnitřní nestabilita. Mnohé jednotky zodpovídající svému veliteli, nikoliv centrálnímu vedení, přičemž teroristé mohou tento nedostatek koordinace využít ve svůj prospěch. Tím, že Tálibán odvelel své nejlepší bojovníky do Kábulu, také nechal odkryté ostatní města.

Úhlavní nepřátelé

IS varoval, že v reakci na vítězství Tálibánu zahájí v zemi další vlnu džihádu. Svého úhlavního nepřítele osočil, že ve skutečnosti skrytě spolupracuje s Američany a z měkkého zavádí práva šaría.

Po vypuknutí sporu o moc mezi Tálibánem a IS-K v roce 2015 se dosavadnímu hegemonovi islamistického boje proti „nevěřícím“ cizincům v zemi nedařilo nového konkurenta zpacifikovat. V roce 2017 IS zveřejnil video s ponižující a krutou popravou deseti zajatých bojovníků Tálibánu.

S významnou pomocí Američanů, pro něž boj s IS byl prioritou, se Tálibánu podařilo vypudit IS-K z většiny území. Zdálo se, že teroristická skupina už nepředstavuje významnější hrozbu.

Ještě před kábulskými výbuchy se ale IS-Chorásán začal projevovat. Využil chaosu při stahování amerických sil a postupu Tálibánu napříč zemí. Ze dvou věznic uprchlo asi sto sympatizantů IS, americké výzvědné služby následně varovaly, že může dojít k teroristickému útoku. A to se tak ve čtvrtek i stalo.

S odchodem amerických vojsk se bude muset Tálibán spolehnout jen na své vlastní kapacity. Jeden bývalý afghánský zpravodajec řekl listu The Washington Post, že jej překvapilo, jak je nyní Tálibán „disciplinovanější a lépe trénovaný“ než před dvaceti lety. „Myslím si, že dokážou zvládnout IS, když se jim bude chtít,“ uvedl.

Před Tálibánem ale nyní stojí „enormní úkol“ změnit se z hlavního aktéra „útoků proti civilistům“ v zemi na „ty, co mají na starost bezpečnost a ochranu populace“, podotýká výzkumnice z Centre for the Study of Armed Groups Ashley Jacksonová. „Měli velmi málo času se připravit na tento přechod.“