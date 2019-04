Vrah z Christchurch půjde na psychiatrii. Může být nemocný, míní soudci

Útočník se jmenuje Brenton Tarrant. Bude vyšetřen dvěma soudními znalci, kteří určí, jestli je způsobilý pro soudní proces. Ve vazbě samozvaný rasista zůstane do 14. června. Soudce vrchního soudu Cameron Mander to sdělil během soudního jednání.

Slyšení se účastnilo i několik příbuzných obětí. Ti tak mohli poprvé spatřit možného útočníka. Tarrant však nehybně seděl, zatím se ještě nemusel hájit.

„Chtěl jsem jen slyšet, co chce říci. Jak se cítí, vidět jeho emoce, reakci, jestli bude dobrá nebo špatná,“ sdělil portálu Radio New Zealand Yama Nabi, syn jednoho ze zavražděných. „Snažím se být silný, protože jsem nechtěl, aby sem přišla moje matka. Chci jen vidět, co řekne,“ dodal.

Tofazzal Alam, jeden z přeživších, sdělil v rádiu, že pro něj bylo vidět údajného střelce velmi znepokojující. „Během útoku jsem ho neviděl, ležel jsem na zemi. Chtěl jsem vidět, jak se cítí potom, co zabil padesát nevinných lidí,“ řekl.

Bratr další z obětí, Shahid Tanveer Mohammed, přicestoval na jednání až z New Yorku. „Nejsem se slyšením spokojený. Psychiatrické vyšetření během dvou měsíců. Nechápu, jak to funguje. Proč není zrychlený proces, jsem opravdu naštvaný,“ sdělil.

„Zabil padesát lidí a vůbec nevypadá, že by z toho byl rozhozený. Nemá žádné city. V jeho obličeji nebyly vidět žádné emoce,“ dodal.

Před střelbou sdílel Tarrant na sociálních médiích téměř stostránkový manifest, v němž se popsal jako bílý rasista, který chce pomstít muslimské teroristické útoky spáchané v Evropě.

Premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová nazvala masakr v mešitách „dobře naplánovaným útokem“ a rozhodla se zpřísnit legislativu pro držitele zbraní. Vláda dodala, že zreviduje zákony, které se týkají šíření nenávisti.

Střelec svůj útok sdílel v živém vysílání na sociálních sítích.