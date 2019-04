Novozélandský parlament schválil zpřísnění zákonů o držení zbraní

Pro změnu zákona o zbraních se vyslovilo 119 poslanců, jeden byl proti, informovala agentura Reuters. Novelu musí ještě schválit novozélandská generální guvernérka.

Osmadvacetiletý bělošský extremista Brenton Tarrant, který 15. března svůj útok ve městě Christchurch nahrával a přenášel v přímém přenosu na internetu, se bude zodpovídat z padesáti vražd a devětatřiceti pokusů o vraždu. Další soudní jednání s ním je plánováno na červen.

Tarrant měl zbrojní průkaz a legálně vlastnil několik zbraní. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová hned po útoku oznámila, že se zasadí o zpřísnění zákona o držení zbraní. Strana Ardernové má v parlamentu většinu, takže se schválení zákona očekávalo.

Nový Zéland se v minulosti snažil zákony o střelných zbraních zpřísnit, vždy tomu však zabránila vlivná zbraňová lobby a skutečnost, že na Novém Zélandu má silnou tradici lov. Podle odhadů je v zemi s pěti miliony obyvatel zhruba 1,5 milionu střelných zbraní, nový zákaz by se podle Reuters měl vztahovat asi na 13 500 z nich.

Zákaz se týká poloautomatických střelných zbraní nebo brokovnic, které se dají používat s oddělitelným zásobníkem s kapacitou více než pět střel. Vztahuje se také na doplňky používané k přeměně střelných zbraní na to, co vláda označila jako „zbraně vojenského stylu“.

Prezident novozélandské policejní asociace Chris Cahill již před schválením zákona varoval před snahami některých zahraničních výrobců zákaz poloautomatických zbraní obcházet. Cahilla citoval ve svém internetovém vydání list The New Zealand Herald, který v článku z minulého týdne zmínil i výrobce z Česka.

Doplněk vytváří novou zbraň

Ve Spojených státech existuje doplněk zvaný Kali Key, který mění poloautomatické pušky typu AR-15 - použité při řadě útoků střelců po celém světě - v opakovací zbraně. Problémem je, že tento doplněk lze snadno ze zbraně zase vyjmout a puška může být znovu použita jako poloautomatická.



V Evropě je podle listu The New Zealand Herald obdobným příkladem k obcházení zákazu poloautomatických zbraní zcela nový mechanismus vyvinutý českým výrobcem zbraní. VZ 58 MARS je česká útočná puška vzoru 58, která je opatřena manuálně aktivovaným systémem MARS (Manually Activated Release System), jenž fyzicky přerušuje samonabíjecí cyklus, píše deník. Zbraň tak již nespadá do kategorie poloautomatických pušek.

„Kali Key a systém MARS jsou přesně ten typ inovací, které musí mít vláda na paměti při návrzích nových novozélandských zákonů o držení zbraní,“ uvedl podle listu The New Zealand Herald Cahill.

Novozélandský ministr policie Stuart Nash ujistil, že vláda „pokračující technologický pokrok“ při výrobě zbraní předvídá. „Druhá fáze změn zákonů, kterou chceme zavést v červnu, na to bude reagovat,“ řekl.

