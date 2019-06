Ruský soud poslal Poláka do vězení za špionáž. Pokoušel se vyvézt rakety

Soud v Rusku poslal na 14 let do trestanecké kolonie polského občana, který se pokusil vyvézt součásti systému protivzdušné obrany S-300 do Polska. S odvoláním na tiskovou službu ruské tajné služby FSB o tom informovala agentura Interfax.