Ruskou novinářku zatkli v Teheránu, za špionáž jí hrozí deset let vězení

Velvyslanec při setkání s náměstkem ministra zahraničí Igorem Morgulovem podle řekl, bude brzy na svobodě. „Juliji Juzikovou zadržely orgány na ochranu zákona, aby podala vysvětlení v řadě otázek, které v souvislosti s ní vyvstaly, a brzy bude propuštěna,“ citoval TASS informaci poskytnutou ministerstvem zahraničí.

„Zatelefonovat do Moskvy jí dovolili ve čtvrtek večer, a to na jedinou minutu. Stihla pouze říct, že sedí na podlaze v cele, nemá žádné spojení se světem a v sobotu se má konat soud. Obviňují ji ze spolupráce s izraelskými tajnými službami. Za to je nejméně deset let,“ napsal na facebooku v první zprávě o události Vojcechovskij.

Boris Voitsekhovskiy (Facebook) ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Давайте сразу опустим вопрос межличностных отношений, потому что в данном случае это совсем не важно. Случилось вот что: вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Вот известные подробности. Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны.... Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с Израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум.

Если кто чем-то может помочь - помогите!

Juziková podle něj přiletěla do Teheránu asi v pondělí. Na letišti ji odebrali pas, prý s příslibem, že jí ho před odletem vrátí. Ve čtvrtek do jejího hotelového pokoje vpadli strážci islámské revoluce, vyrazili dveře, sebrali ji a obvinili ze spolupráce s Izraelci.



Vojcechovského sdělení potvrdil v rozhlasové stanici Echo Moskvy dagestánský opoziční aktivista Ruslan Magomedov. O tom, že soud se má konat 5. října, informovala i dcera zadržené novinářky.

Juziková před třemi lety kandidovala v severokavkazském Dagestánu do ruského parlamentu za opoziční stranu Parnas, která ale ve volbách neuspěla.