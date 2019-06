Matka Kuciakovy zavražděné snoubenky vstoupí do politiky, píší na Slovensku

„Zlatica Kušnírová bude v nejbližších parlamentních volbách kandidovat za Obyčejné lidi,“ napsal Týždeň s tím, že mu to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje zevnitř hnutí. Podle magazínu by Kušnírová měla být také členkou platformy Odvážně.



Předseda druhé nejsilnější opoziční strany Matovič to však na svém Facebooku popřel.

„Týždeň šíří hoax! Upozornění pro ostatní redakce. Bez ostychu napsali výmysl, že zítra (ve čtvrtek) na tiskové konferenci oznámíme, že Zlata Kušnírová bude kandidovat za OĽANO. A ještě k tomu napíšou, že to mají prověřené ze dvou zdrojů. Špinavost s jediným cílem – za každou cenu dostat z paní Kušnírové závazek, že kandidovat nebude,“ napsal.

Záměr vstoupit do OĽaNO pro list Pravda údajně vyvrátila i sama Kušnírová. „Jsou to bludy, novinářská kachna,“ řekla serveru s tím, že Matovič by byl rád, kdyby do hnutí vstoupila. „Ale víc jsme se o tom nebavili. Jde mi o to, aby politické strany začaly bojovat proti zlu a špíně, spojily se a našly společnou řeč,“ míní žena, která iniciovala společný oběd předsedů politických stran na Slovensku.

Redakce Týždně nicméně trvá na tom, že je informace ověřená.



Archeoložka Martina Kušnírová a novinář Ján Kuciak zemřeli loni v únoru poté, co je v jejich domě v obci Vel’ká Mača zastřelil najatý vrah Miroslav Marček. Za objednavatele vraždy policie považuje kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera.

Kuciak se totiž ve svých článcích věnoval kromě jiného i Kočnerovi a aktivitám italských podnikatelů na východním Slovensku, ale také vazbám jednoho z nich na blízké spolupracovníky někdejšího premiéra Roberta Fica.

Marček však počátkem června údajně vypověděl, že si vraždu objednal rusky mluvící cizinec.

Dvojnásobná vražda dvou mladých lidí vyvolala v zemi mohutné demonstrace a před více než rokem vyústila ve Ficovu demisi. Během protestů byla aktivní právě i Zlatica Kušnírová, která oslavách Mezinárodního dne žen uspořádaných vládní stranou Směr-SD chtěla Ficovi vrátit růži, již od strany kdysi dostala. Do prešovské haly ji však ochranka nepustila.