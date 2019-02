Podle rodičů zavražděného Kuciaka někdo brání vyšetření případu

Kuciaka zastřelili loni 21. února v jeho domě v obci Velká Mača nedaleko Trnavy. Objednavatel podle dřívějšího sdělení prokuratury zaplatil za vraždu nejméně 70 tisíc eur, což je asi 1,8 milionu korun. Spolu s novinářem, který se narodil ve vesnici Štiavnik, kde je i pohřben, přišla o život také jeho partnerka.



„Bylo to rozběhnuto dobře, nyní se to více méně zastavilo. Mají ty čtyři, ale obávám se, aby to nebyl konec,“ řekl o vyšetřování Kuciakův otec.

Uvedl také, že čím dále tím méně věří v úplné objasnění případu. „Nevidím absolutně žádnou příčinu, proč by paní Zsuzsová nechala zavraždit novináře,“ dodal.

Slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár o uplynulém víkendu v televizní debatě řekl, že vyšetřovatelé jsou možná blízko k objednavatelům Kuciakovy vraždy. Podle nepotvrzených informací tisku ji mohl objednat podnikatel Marian Kočner, který je ve vazbě v jiném případu.

Ani odsouzení pachatelů nebude ovšem pro Kuciakovy rodiče zadostiučiněním. „Potrestat je mohou, ale syna nám to nevrátí. Jde mi spíše o to, aby se něco změnilo ve společnosti. Zatím je to tak, že se to kdykoli může zopakovat. Pokud se nevyšetří všechny ty věci, na kterých Janko pracoval, tak spokojen nebudu,“ uvedl Kuciakův otec.

Kuciak se ve svých článcích věnoval například kontroverzním podnikatelům, kteří byli v médiích označováni za blízké nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica. V nedokončeném článku zase psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, které tisk spojoval s mafií nebo o vazbách jednoho z nich na blízké spolupracovníky tehdejšího předsedy vlády. Fico po politické krizi vyvolané vraždou novináře podal loni v březnu demisi z postu premiéra.

Rodiče zavražděného novináře Kuciaka ztrácejí naději

Reportérův otec poukázal také na chyby v úvodu vyšetřování, kdy například k ohledání těl zastřelené dvojice policie nepřizvala soudního lékaře, ale patologa, který přednáší histologii. Připomněl, že jeho syn byl ještě několik měsíců před vraždou prověřován v policejních databázích. Podle médií jeden vysoce postavený policista dříve vypověděl, že Kuciaka lustroval na podzim 2017 na pokyn tehdejšího šéfa policie Tibora Gašpara, který ale vydání takového pokynu popřel.



„Máme pocit, jako by se někdo snažil zabránit tomu, aby se to (celé) vyšetřilo,“ řekl Kuciakův otec v reakci na informace, že vyšetřovacímu týmu Kuciakovy vraždy byla odebrána část spisu, jež se týká plánování smrti bývalého ministra vnitra a spravedlnosti, dále náměstka generálního prokurátora a jiného elitního prokurátora. Právě při vyšetřování Kuciakova případu vyšlo najevo, že obvinění patrně připravovali i vraždu dalších tří zmíněných lidí.

Kuciak starší řekl, že důvěru ve stávající vládní koalici absolutně nemá a že vyjádření politiků o úspěších země mu připomínají období normalizace v komunistickém Československu. Kritizoval také expremiéra Fica za jeho výroky, že protivládní protesty po Kuciakově vraždě byly organizovány ze zahraničí.

Kuciakova rodina se postavila proti plánům samosprávy, která chtěla odkoupit dům, kde novinář s přítelkyni žili, a postavit tam muzeum. „Spíše si představujeme, že by tam byl otevřený park. Stavení by se zbouralo, zboural by se plot, vysadily se stromky,“ řekl Kuciakův otec. Dodal, že na místě by zůstala jen letní kuchyně s věcmi, které zavražděná dvojice měla ráda.

Kuciakova vražda stála 70 tisíc eur, řekl prokurátor (říjen 2018):