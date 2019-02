Slovensko si připomíná rok od Kuciakovy vraždy. Budou se číst jeho texty

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Iniciativa Za slušné Slovensko, která loni po zmíněné dvojnásobné vraždě stála za největšími protesty od takzvané sametové revoluce v roce 1989, svolala shromáždění do Bratislavy, dále do dalších asi tři desítek slovenských měst a také do vybraných metropolí v zahraničí.



Kiska zavítá i na čtení Kuciakových novinářských textů, které potrvá nepřetržitě 24 hodin. V Bratislavě je naplánována i panelová diskuse.

Policie loni na podzim zadržela a obvinila z vraždy Kuciaka a jeho partnerky čtyři osoby, vyšetřovatelé ale pátrají po hlavním objednavateli popravy.

Násilná smrt novináře, který byl podle policie zastřelen kvůli své investigativní práci, před rokem vyvolala v zemi politickou krizi, která vyústila v demisi šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica z funkce premiéra.

Vraždu je potřeba zcela objasnit, soudí tisk

Slovenský tisk k prvnímu výročí tragédie ve čtvrtek zdůraznil, že „popravu“ je třeba úplně vyšetřit. Noviny také zveřejnily prohlášení několika stovek žurnalistů, kteří slíbili, že budou v Kuciakově práci pokračovat. Na svých titulních stránkách otiskly černou stuhu nebo heslo All For Jan, které se po vraždě stalo symbolem spolupráce novinářů.

„Někdo se krvavě pomstil novináři za to, čemu se věnoval v rámci své profese. Útok na novináře pro jeho práci je vždy i útokem na demokracii,“ napsal list Pravda. Dodal, že policie dopadla pachatele vraždy a spojku mezi nimi a objednavatelem nebo objednavateli činu. List vyjádřil naději, že před soudem nakonec skončí i ti, kteří si vykonavatele vraždy najali.

Nejčtenější slovenský list Nový čas jeden z článků k výročí vraždy Kuciaka věnoval i kontroverznímu podnikateli Marianu Kočnerovi, jehož média s odvoláním na vyjádření jednoho ze čtveřice obviněných v případu zmiňují jako možného objednavatele popravy. „Kočner známý zejména z akcí prominentů měl totiž s novinářem v minulosti vícero sporů. Podnikateli se nelíbilo, s jakou vervou se Kuciak věnuje jeho kauzám a dal mu to jasně najevo,“ dodal.

„Zaútočili na naši víru, že žijeme v zemi, kde novináře nevraždí... Potkávali jsme se na náměstích a žádali jsme morální očistu. Již tehdy jsme tušili, že to bude dlouhá a těžká práce,“ napsal list Sme. Dodal, že vražda Kuciaka a jeho partnerky vedla k demisi Roberta Fica z postu premiéra i k výměně na vedoucích postech v policii.

„Strašná zpráva o vraždě dvou mladých lidí otřásla před rokem celým Slovenskem. Ještě děsivější bylo zjištění, že mrtvým je novinář a jeho snoubenka, a podle všeho je zabili pro jeho práci,“ uvedl list Plus Jeden deň.