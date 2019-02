Zločin, mafie, politika. Od vraždy novináře Jána Kuciaka uplynul rok

Bylo 21. února, přesně 20:21, když do Kuciakova domu ve Velké Mači na jihu Slovenska vešel muž. V kuchyni narazil nejprve na novinářovu družku, namířil jí pistoli mezi oči a zmáčkl spoušť. Na schodech do sklepa pak dvěma ranami do hrudi zabil Kuciaka.

„Bezprostřední příčinou smrti byl krvácivý šok a průstřel srdce,“ napsal později soudce Roman Púchovský. Celé to trvalo velmi krátce, čtyři minuty od vniknutí do domu vrah už nasedl opodál do auta svého komplice a zmizel.

Ihned po činu policisté oznámili, že vrah zabil novináře kvůli jeho investigativním článkům. Kuciak psal o aktivitách kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, o italské mafii působící na Slovensku a o jejím prorůstání do politických špiček.

Zločin přivedl desetitisíce rozhořčených Slováků do ulic, protestovali proti vládě a premiéru Robertu Ficovi. Postupně rezignovali dva ministři, tajemník Bezpečnostní rady státu, premiér Fico a policejní prezident Tibor Gašpar.

Rozhořčení lidí však postupně sláblo a ulice utichly. O to větší bylo překvapení, když policie loni v září nečekaně udeřila. Zatkla bývalého policistu Tomáše Szabóa coby údajného vraha a jeho bratrance Miroslava Marčeka, který ho podle všeho na místo vraždy dovezl. Dále podnikatele Zoltána Andruskóa, který oba vrahy podle policie sehnal, i tlumočnici z italštiny Alenu Zsuzsovou, která prý vraždu objednala.

Podle vyšetřovatelů nabídla Andruskóovi, že mu promine dluh 20 až 25 tisíc eur, a slíbila po vraždě vyplatit dalších 50 tisíc eur. Andruskó si nechal deset tisíc, vrahovi a jeho řidiči rozdělil po dvaceti tisících. Následně se objevila informace, že Zsuzsová byla jen zadavatelkou vraždy, kterou si objednal někdo jiný.

Slovenská média s odvoláním na policejní zdroje zmiňují vlivného Kočnera, o němž Kuciak psal a jenž novináři vyhrožoval, že na něj a jeho rodinu bude hledat „špínu“. Kočner je rovněž ve vazbě, ale kvůli jinému případu.

Ve špatný čas na špatném místě

V průběhu vyšetřování vyplouvaly na povrch další znepokojivé informace. Kočner si údajně najal bývalého šéfa civilní kontrarozvědky SIS Petera Tótha, aby sledoval Kuciaka a další čtyři novináře.

Generální prokurátor Jaromír Čižnár sdělil, že při vyšetřování Kuciakovy vraždy se odkryly přípravy dalších tří vražd – dvou prokurátorů a jednoho advokáta.

Zsuzsovou letos v lednu policie obvinila i z podílu na úkladné vraždě primátora Lászla Basternáka, jenž byl zastřelen v létě 2010. Mezi obviněnými je podle slovenských médií i Basternákův politický rival, s nímž Zsuzsová v minulosti spolupracovala.

Krátce po vraždě policisté oznámili, že cílem vraha měl být jen Kuciak, jeho družka byla ve špatný čas na špatném místě. Generální prokurátor Čižnár před pár dny sdělil, že Kuciak měl být původně unesen, až později se pachatelé rozhodli vraždit. Není ale jasné, zda plány změnili předem, nebo až v novinářově domě.

V neděli v diskusním pořadu slovenské televize TA3 Čižnár uvedl, že jméno objednavatele vraždy by se veřejnost mohla dozvědět v létě.